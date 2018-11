Viorica Dăncilă se întâlneşte, vineri, cu Netanyahu

Premierul Viorica Dăncilă se va întâlni, vineri dimineaţă, la Varna, Bulgaria, cu omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, ea afirmând că una din temele de discuţie urmează să fie şedinţa comună de guvern, după ce aceasta a fost amânată de două ori.

"A fost amânată această şedinţă (comună de guvern - n.r.), nu din cauza noastră. Am înţeles că au fost probleme în Israel. Vom reprograma această şedinţă. Cred că în cadrul discuţiei pe care o să o am mâine cu domnul Benjamin Netanyahu vom stabili şi şedinţa comună de Guvern", a declarat, joi, premierul Viorica Dăncilă.



Ambasada Israelului la Bucureşti a informat, la începutul lunii august, pentru agenţia MEDIAFAX, că şedinţa comună a guvernelor României şi Israelului urma să aibă loc la începutul lunii noiembrie, delegaţia miniştrilor urmând să fiecondusă de premierul Benjamin Netanyahu.



"Ambasada Statului Israel confirmă că şedinţa comuna dintre cele două guverne va avea loc la începutul lunii noiembrie. Din delegaţie urmează să facă parte miniştrii cabinetului Netanyahu, având în vedere că este vorba de o şedinta G2G. Temele de discuţie abordate vor fi relaţiile bilaterale, relaţia cu Uniunea Europeană precum şi cooperarea româno-israeliană în numeroase domenii. În ceea ce priveşte mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, acesta este un subiect deschis in continuare, la fel cum rămâne deschis şi în discutiile cu alte state", se arăta în răspunsul Ambasadei Israelului, către MEDIAFAX.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţase că şedinţa de Guvern cu reprezentanţii Guvernului din Israel va avea loc în octombrie sau noiembrie. Vizita iniţială era programată în luna august, dar a fost amânată.