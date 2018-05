Viorica Dăncilă râde în nas opoziției: Nu am nicio emoție privind moțiunea

Dragnea a anunţat că va merge cu Dăncilă la recepţia de Ziua Europei de la Cotroceni

Viorica Dăncilă râde în nas opoziției! Premierul Viorica spune că nu are „nicio emoţie” în ceea ce priveşte moţiunea de cenzură anunţată de PNL, deoarece are încredere în colegii săi parlamentari.

Viorica Dăncilă râde în nas opoziției: „Nu am nicio emoţie, cred în colegii parlamentari, cred în votul românilor şi cred că atunci când vorbim despre democraţie trebuie să avem în vedere în primul rând votul românilor, care au votat o coaliţie de guvernare, care au desemnat un guvern care trebuie să pună în aplicare programul de guvernare. Nu am emoţii”, a spus Dăncilă, întrebată dacă are emoţii privind moţiunea de cenzură anunţată de PNL, potrivit Realitatea TV.

Premierul Viorica Dăncilă a facut acestă declarație la Vrancea, unde a inaugurat miercuri, alături de ministrul Agriculturii, Petre Daea, un sistem modern de irigașii, în Haret.

Orban a declarat marți că liberalii vor discuta despre o eventuală susţinere a moţiunii de cenzură cu toate grupurile parlamentare. Liderul PNL preciza că moţiunea va fi depusă în această sesiune parlamentară şi că liberalii vor depune toate eforturile pentru că acesta să treacă în Parlament.