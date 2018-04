Viorica Dăncilă, prima reacţie despre protocolul SRI - DNA

Premierul Viorica Dăncilă a spus, marţi, întrebată despre desecretizarea protocoalelor între Parchet şi SRI, că trebuie să se ajungă "la un moment zero", precizând că "pentru sănătatea societăţii şi pentru creşterea încrederii în instituţiile statului, trebuie să vedem tot ce se întâmplă", anunţă Mediafax.

"Cred că trebuie să ajungem la un moment zero şi cred că pentru sănătatea societăţii, creşterea încrederii în instituţiile statului, trebuie să vedem tot ce se întâmplă pentru a ne putea edifica la multe lucruri care au apărut în spaţiul public. Consider că este necesar să facem acest lucru şi după cum ştiţi eu chiar am cerut public desecretizarea", a declarat premierul Viorica Dăncilă, la manifestările prilejuite de Ziua Jandermeriei.

Protocolul din 2009 dintre SRI şi Parchetul General are 18 pagini, prevede elaborarea de strategii comune, dar şi constituirea de echipe operative comune. În baza acestui protocol, Serviciul Român de Informaţii a acordat asistenţă procurorilor, timp de 7 ani.