Viorica Dăncilă a vorbit pentru Realitatea TV. Ce-a spus despre candidatura la președinție

Viorica Dăncilă a acceptat să vorbească pentru Realitatea TV, cu puțin timp înaintea rezultatului final al alegerilor pentru șefia PSD.

"Eu cred ca in momentul in care vrei sa faci ceva, vii cu un program de guvernare, nu schimbi o persoana cu alta sau un guvern cu altul fara sa ai un program de guvernare.

Trebuie sa facem o prioritizare a fondurilor si a obiectivelor. Pentru mine este important sa construim o autostrada cap-coada si asta implica o cantarire a directiilor in care ducem fondurile guvernamentale. In acelasi timp, trebuie sa vedem cum crestem absorbtia fondurilor europene", a spus Dăncilă la Realitatea TV.

Apoi a continuat: "Trebuie sa vorbim despre chibzuinta, despre prioritizare, trebuie sa tinem cont de ceea ce isi doresc romanii.

Ca si in societate, intr-un partid trebuie sa fie democratie, fiecare membru trebuie sa isi spuna punctul de vedere. Trebuie sa mergem pe temele, pe solutiile pe care oamenii si le doresc.

S-a vorbit mult despre justitie si am lasat deoparte ceea ce a facut Guvernul bun. Ne-am axat doar pe o tema, iar lumea nu ne-a mai votat. Au fost multi care au avut ca obiectiv doar aceasta tema (n.r. justitia)".

Și a încheiat: "Nu am luat in calcul alegerile prezidentiale. Nu m-am gandit la acest lucru. Eu sper sa avem un candidat care sa aiba sanse. Vom vedea ce spun sondajele. Trebuie sa mergem cu candidatul care are cele mai mari sanse la alegerile prezidentiale si care poate avea in spatele lui intreg partidul. Vom ajunge sigur in turul II la prezidentiale. Avem un obiectiv, avem o strategie pentru acest lucru"