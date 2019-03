Viorica Dăncilă atacă dur Opoziția: ”Aruncați atâta venin în jur că ați face invidioasă și o viperă”

Premierul Viorica Dăncilă a atacat dur Opoziția, în timpul dezbaterilor din Parlament pe teme Ordonanței lăcomiei.

”Doamna Turcan, aruncați atâta venin în jurul dumneavostră că ați face invidioasă și o viperă. Florin Roman, dvs vorbiți de alocații, care ați votat împotriva bugetului în care era prevăzută creșterea alocațiilor? Când ați folosit cuvântul hoț, cred că vă refereați la dumneavoastră, pentru că eu nu fac parte din această categorie. Cum să avem o imagine bună pe plan extern cu oameni care dezinformează? Vreți circ, făceți-l în partidul dvs, nu aici într-o instituție care merită respectul tuturor. Domnule Barna, dacă sărăcia înseamnă creșterea de pensii și salarii îmi asum. De fiecare dată am plătit și pensiile, și salariile, dar dvs ați creat de fiecare dată îngrijorare, și acest lucru nu e corect. Îmi spuneți că nu vor mai veni investitori în România, vor veni. Dar am impresia că vă doriți de fapt să nu se mai investească în România. Nu vă pasă de România și români, vă pasă mai mult de partidele din care faceți parte, dar eu am încredere în români și știu că dânșii vor face diferența. Decât să vorbesc liber și să spun prostii mai bine să am o hârtiuță în față și să spun lucruri corecte. La dumneavoastră mă refeream domnule Roman. Sunteți prea jos ca să pot să vă răspund domnule Tudose, am preluat de la dumneavoastră foarte multe lucruri, probabil și multe din deciziile luate acum. Nu am să vă răspund și nu am să fiu nici ironică pentru că odată am fost colegi”, a spus Viorica Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a apărat ”Ordonanța lăcomiei” în plenul Camerei Deputaţilor. Conform ei, măsurile prevăzute în OUG 114 au fost luate în urma unei ”analize riguroase”.

Viorica Dăncilă a venit în Parlament la solicitatea făcută de liberali la "Ora prim-ministrului", la dezbateri cu tema "Opriţi Ordonanţa Lăcomiei, Ordonanţa care bagă România în faliment", potrivit programului Camerei Deputaților.