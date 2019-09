Viorica Dăncilă, o nouă gafă: Pentru Laura Codruța Kovesi ”există prezumția de vinovăție”. VIDEO

Ziua și gafele pentru Viorica Dăncilă. Referindu-se la Laura Codruța Kovesi, premierul a spus că „există prezumția de vinovăție” și că aceasta trebuia să își lămurească situația înainte să „acceseze” funcția.

”Vorbesc despre un prejudiciu de imagine. Explic încă o dată pentru că am văzut diferite interpretări. Există prezumția de vinovație. Să nu se creadă că o acuz de ceva sau că mă implic în justiție. Dacă se adeverește una din acuzații, este clar că imaginea României va avea de suferit (...) După cum am afirmat în spațiul public, nu am susținut-o pe Laura Codruța Kovesi. (...) Atât timp cât are atâtea acuzații pe care trebuie să le explice, că este bine să clarifice situația din România și apoi să acceasă la această funcție”, a afirmat Viorica Dănculă.