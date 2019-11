Viorica Dăncilă: "Nu-mi este teamă că diaspora va răsturna acest scor electoral"

Viorica Dăncilă este ferm convinsă că votul din diaspora nu va influența prea mult poziția sa actuală. Liderul PSD este credita la exit poll-uri cu 22%, în timp ce Dan Barna a ajuns la doar 16%.

"Acest vot ne onorează, dar ne și responsabilizează, Vreau să acordăm o atenție deosebită proceselor verbale. Mulțumesc celor care au votat cu inima. Cei care au votat alt candidat le spun să vină alături de noi și să câștigăm alegerile prezidențiale. Ne ajută să ne continuăm campania electorală. Noi nu vrem să eliminăm niciun partid politic. ”, a declarat Viorica Dăncilă.

Votul dat astăzi ne ajută să continuăm campania electorală, una în care vrem să le arătăm ce facem atunci când vom câștiga ale prezidențiale. Lupta noastră nu este împotriva unui partid, lupta noastră va fi ca și până acum, pentru români și România, pentru reprezentarea României cu demnitate.

Sperăm că votul dat azi să fie unul multiplicat în turul 2, un vot care să fie dat cu inima.

Nu am plâns absolut deloc, am avut încredere, am ținut legătura cu președinții de organizații din teritoriu, nu a fost nici măcar un moment în care să plângem.

Nu-mi este teamă că diaspora va răsturna acest scor electoral, mă bucur că diaspora a votat masiv, un vot care a fost psoibil modificărilor legislative făcute de PSD", a declarat liderul PSD.

Aceasta i-a chemat alături de ea în turul al doilea pe toţi cei care au ales în primul tur al alegerilor prezidenţiale un alt candidat.

”Mulţumesc tuturor celor care au votat cu inima. Am arătat că suntem alături de români şi sperăm ca în următoarele două săptămâni cât mai mulţi români să ni se alăture, chiar cei care acum au avut altă alternativă Cei care au dat votul altor candidaţi sper să vină akături de noi şi să câştigăm alegerile prezidenţiale”, a declarat Dăncilă.

”Nu am plâns absolut deloc, poate i bărbaţii plâng câteodată, dar eu nu am plâns. Nu a fost niciun moment în care să plângem”, a mai sus Dpncilă, răspunzând unei înrebări.

Aceasta a spus că nu crede că diaspora poate întoarce rezultatul arătat de exit-poll. Ea a spus că se bucură că s-a votat masiv în străinătate, PSD fiind formaţiunea care a moridicat legea care a permis organuizarea votului.

Preşedintele Klaus Iohannis, (39%) şi liderul PSD Viorica Dăncilă (22,5%) au şanse să se califice în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale conform datelor exit-poll-ului CURS - Avangarde pe baza datelor centralizate până la ora 19:30, difuzate de Antena 3. Pe locul al treilea se situează Dan Barna,cu 16,4%.