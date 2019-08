Viorica Dăncilă: "Nu facem restructurări, ci remanieri". Replică pentru Tăriceanu

Ședința Comitetului Executiv al PSD a avut loc la Palatul Parlamentului și a durat patru ore. La final, președintele PSD Viorica Dancila a oferit declarații presei.

Referitor la un ultimatum dat de Călin Popescu Tăriceanu, Viorica Dăncilă a replicat: "PSD nu accepta ultimatumuri. Eu cred ca discutiile trebuie sa fie aplicate, dialogurile sa fie constructive, nu putem vorbi de ultimatumuri. Am discutat despre restructurare, despre remaniere, nu avem in vedere o restructurare in viitorul apropiat, dar ne gandim la o remaniere a ministrilor care nu au performat".

"Marea parte a sedintei a fost dedicata alegerilor prezidentiale, despre cum vom organiza PSD ca sa castigam alegerile, despre evenimentele din fiecare judet si despre programul de deplasari al conducerii PSD, astfel ca pana la inceputul campaniei sa ajungem in fiecare judet. Discutarea cu cetatenii este o prioritate pentru noi. Nu m-am gandit sa ma retrag din cursa pentru prezidentiale. Nu am luat in calcul acest lucru", a mai explicat Viorica Dancila.