Viorica Dăncilă: ”Mutarea ambasadei din Israel va fi strict în mâna președintelui Klaus Iohannis”

viorica dancila

Mutarea ambasadei României din Israel (de la Tel Aviv, la Ierusalim), stat încărcat de tensiuni istorice, cu implicații în întregul Orient Mijlociu, este un subiect diplomatic extrem de sensibil

Deși Viorica Dăncilă a anunțat, în urmă cu câteva luni, că va muta ambasada României, acum vrea ca decizia politică să fie strict în mâna președintelui Klaus Iohannis, căruia îi solicită să vină public și să anunțe decizia.

”După cum știți am avut un memorandum în Guvern. Am definitivat această analiză, am trimis-o către celelalte instituții, o vom trimite și către președinte, dar părerea mea este că aici este nevoie de o decizie politică pe care să o anunțe președintele, dar văd că nu spune nimic.

Președintele trebuie să vină public și să spună: voi muta ambasada sau nu voi muta ambasada. Această tăcere nu face bine României.”, a spus Viorica Dăncilă la DC New.