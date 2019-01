Viorica Dăncilă intervine în scandalul corvetelor: Nu ne vindem, nu negociem!

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marți, la un post TV, în legătură cu suspendarea procedurii de achiziție de corvete, că „trebuie respectată legalitatea” și a adăugat că România nu acceptă „să ne vindem într-un sens sau altul”.

Întrebată dacă Franța și Olanda ar vrea sa vanda Romaniei corvete si se incearca sa impuna niste conditionalitati in acest sens, Viorica Dancila a raspuns: „Tot ce pot sa spun este ca nu cunosc interesul unora sau altora, aici ma refer la partea romana. Dar nu le voi permite la niciunii dintre ei sa nu trateze Romania asa cum trebuie, iar cetatenii romani sa fie tratati ca cetateni europeani egali in drepturi, nu ca cetateni de mana a doua. In acelasi timp, legat de corvete si legat de orice alt aspect, trebuie respectata legalitatea, nu putem sa spunem ca ne vindem intr-un sens sau altul, nu putem sa spunem ca negociem anumite lucruri pentru un obiectiv sau altul. Eu cred ca Romania si orice aspect legat de corvete sau orice alt aspect trebuie tratata egal cu celelalte state membre ale UE. Faptul ca Romaniei i se impun niste conditionalitati, iar altor tari nu li se impun aceste lucruri, nu mai trebuie sa il acceptam. Poata daca de prima data era atat de fermi si atat de stapani pe noi, nu ajungeam in situatia sa fim tratati diferentiati. Eu cred ca acum aceste lucruri au luat sfarsit si trebuie cu totii sa avem aceeasi atitudine, sa cerem respect pentru tara noastra si cetatenii romani.”



Secretarul de stat pentru Armamente, Andrei Ignat, a sesizat, săptămâna trecută, Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel în legătură cu derularea programului de înzestrare cu corvete, procedura fiind suspendată, notează stiripesurse.ro.







"Vineri, 11 ianuarie 2019, secretarul de stat pentru Armamente, Andrei Ignat, responsabil cu derularea procedurii de achiziţie aferentă Programului de înzestrare esenţial 'Corvetă multifuncţională', a prezentat ministrului Apărării Naţionale un raport de informare cu privire la acest subiect. Astfel, secretarul de stat a adus la cunoştinţă faptul că Departamentul pentru Armamente, prin semnătura sa, a sesizat Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, în temeiul unor suspiciuni rezonabile privind derularea în deplină legalitate a procedurii, de natură să afecteze realizarea interesului naţional de securitate în ceea ce priveşte Programul de înzestrare esenţial 'Corvetă multifuncţională'", se arată într-un comunicat al MApN.



Conform MApN, procedura de achiziţionare a corvetelor a fost suspendată.