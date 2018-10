Viorica Dăncilă, în Parlamentul European: Nu interziceţi României ceea ce este permis în alte state!

Viorica Dăncilă a avut un discurs foarte critic în Parlamentul European, în care le-a transmis europarlamnetarilor: "Nu interziceți României ceea ce este permis în alte state. Vrem să vă fim parteneri, dar vrem să vă fim parteneri egali, a mai spus Dăncilă."

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a afirmat miercuri, în plenul Parlamentului European, că Jandarmeria Română este acuzată că a intervenit în 10 august, la Bucureşti, în cazul unui miting neautorizat, premierul subliniind că nu poate accepta "sub nicio formă" ca această instituţie să fie acuzată pentru "acţiuni şi proceduri practicate peste tot în Europa".

"Despre mitingul din 10 august - (...) văd că este acuzată Jandarmeria Română pentru că a intervenit la un miting neautorizat împotriva unor manifestanţi violenţi care au încercat să ocupe clădirea Guvernului. (...) Nu pot accepta sub nicio formă ca Jandarmeria Română să fie acuzată de acţiuni şi proceduri practicate peste tot în Europa", a declarat Dăncilă, la dezbaterea de miercuri din Parlamentul European, care are ca subiect ţara noastră.

"Pentru cine vrem să construim un sistem de justiţie viabil în România? Pentru MCV, pentru instituţii, pentru magistraţi, pentru politicieni? Evident că nu. Trebuie să facem o justiţie corectă pentru cetăţeni. Ei sunt beneficiarii măsurilor din Parlamentul European sau din Parlamentele naţionale. De la cetăţeni trebuie să înceapă orice discuţie. Justiţia trebuie să fie garanţia că legile şi drepturile cetăţeneşti sunt respectate, iar cine le încalcă va fi sancţionat", a transmis Dăncilă, la dezbaterea din Parlamentul European care are ca subiect ţara noastră.



Ea a mulţumit pentru invitaţia de a vorbi în plenul PE, precizând că nu a venit la dezbatere pentru a da socoteală, ci din preţuire şi respect.



"În numele României, vă mulţumesc pentru invitaţie. Spun de la început că nu am venit să dau socoteală. Am venit pentru că vă preţuiesc şi vă respect. Cer însă aceeaşi preţuire şi acelaşi respect pentru poporul român pe care îl reprezint", a spus Viorica Dăncilă.