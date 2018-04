Dăncilă îi răspunde lui Klaus Iohannis: ”Nu am niciun motiv să demisionez! M-au jignit aprecierile”

Premierul Viorica Dăncilă a reacționat la opt ore după ce președintele i-a cerut demisia din funcție. Astfel, aceasta îi transmite președintelui că nu demisionează. Mai mult, se declară jignită de apecierile peiorative ale șefului statului.

”Nu demisionez. Președintele mă chema ca să mă certe ca pe un elev”, a spus premierul, vineri seară, la un post de televiziune.

”Nu văd niciun motiv să demisionez atâta timp cât am susţinerea coaliţiei de guvernare, am avut rezultate bune în cele 3 luni. Nu mă afetează retragerea încrederii, e un gest și o declarație care nu își aveau locul acum, o slăbire pe plan extern, nu trebuia făcut. Dincolo de supărări, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, România trebuie să fie partener de încredere pentru orice stat", a mai spus premierul.

Dăncilă a mai spus că a sunat la Cotroceni pentru a anunța că nu va merge la consultări:

"M-au jignit aprecierile lui, dar nu doar ce a zis azi. M-a jignit, din acest motiv nu am mers la Cotroceni. Am încercat să îi spun că nu merg la Cotroceni. Am sunat azi, mi s-a spus că nu poate răspunde. Am comunicat că nu o să mă prezint. Am sperat că o să sune și o să discutăm. (...) Iohannis mă chema ca să mă certe ca pe un elev", a mai spus Dăncilă, la RTV.

Reamintim că preşedintele Klaus Iohannis a ieșit la atac și a cerut demisia Vioricăi Dăncilă, afirmând că aceasta nu face față poziției de premier. Șeful statului s-a declarat nemulțumit de refuzul premierului de a veni la întâlnirea de la Palatul Cotroceni pe tema BNR, dar și de demersurile făcute de guvern pentru mutarea ambasadei României la Ierusalim.

Premierul României nu face față funcției, transformă guvernul într-o vulnerabilitate pentru țară și preferă să execute ordinele venite de la partid. Sunt acuzații fără precedent venite de la Klaus Iohannis pentru Viorica Dăncilă. Mai mult, șeful statului afirmă că îi retrage încrederea acordată și îi cere demisia premierului.

"Ar fi trebuit să am o întâlnire la ora 11.00 cu doamna Dăncilă. Acea întâlnire nu s-a mai ţinut, dar asta n-are nicio importanţă şi nu schimbă cu nimic lucrurile pe care am intenţionat să le comunic astăzi românilor. Întâlnirea urma să aibă ca tema centrală conflictul intre guvern şi PSD, BNR pe cealaltă parte”, a spus Iohannis.

Președintele a insistat și pe tema explozivă a mutării ambasadei României la Ierusalim.

”Săptămâna trecută în Guvern s-a discutat un document secret, un memorandum secret pe politică externă. Asta a fost o mare greşeală, fiindcă în politică externă dacă vorbim de documente secrete trebuia să fie consultat preşedintele, lucru care nu s-a întâmplat. În Constituţie, în toate deciziile se statuează şi se ştie că este nevoie, în interesul României, de o consultare instituţională între premier şi preşedinte, că este nevoie, în interesul României, nu în interesul cuiva particular ca autorităţile publice să colaboreze loial. Aceste lucruri nu au fost înţelese de doamna Dăncilă. Doamna Dăncilă spunea aşa: jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor… suveranivatea independentţa teritorială. E jurământul pe care îl depunem noi şi apoi obţine demnităţi publice. Asta înseamnă nu doar că se respectă ad literam Constituţia, legile ţării, ci şi principiul colaborării loiale, deciziile CCR. Toate acestea în interesul României şi al românilor. Doamna Dăncilă a preferat să execute ordinele venite de la partid", a explicat Iohannis.

”Eu retrag încrederea doamnei Dăncilă. Pe 29 ianuarie guvernul a fost investit. Au trecut aproximativ trei luni de atunci, după care pot să trag o concluzie. Doamna Dăncilă nu face faţă poziţiei de premier al României şi transformă guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea, solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcţia de premier", a spus preşedintele Iohannis.