Viorica Dăncilă explică dacă a fugit sau nu de protestatarii de la Sibiu

Viorica Dancila

Premierul Viorica Dăncilă, a declarat sâmbătă seara, că nu i-a evitat pe cei aproximativ 20 de protestatari care au scandat împotriva sa în faţa clădirii unde au avut loc conferinţa de alegeri a organizaţiei judeţene PSD şi că este deschisă la dialog cu manifestanţii "în mod civilizat, fără jigniri".

"Am văzut că a ieşit în spaţiul public, că am intrat pe o intrare laterală, că mi-a fost teamă, că au fost 20 de persoane, care au protestat aici, la această locaţie. Nu. Am intrat pe intrarea principală. Acolo era intrarea principală. În partea laterală au stat cei care au protestat. Să ştiţi că am avut dorinţă de dialog şi am întrebat dacă vor ceva, dacă vor să vorbească, să solicite ceva. Nu au vrut nimic. Ca de obicei, au fost câteva persoane care s-au obişnuit şi care cred că jignirile sau care ţipă mai tare este constructiv pentru această ţară, pentru acest judeţ", a declarat premierul într-o conferinţă de presă, preluată de Agerpres.

Dăncilă susţine că protestul de sâmbătă, lângă clădirea unde aveau loc alegeri în organizaţia PSD Sibiu, nu face bine judeţului.

"Eu ştiu că aici la Sibiu sunt oameni oneşti, paşnici, oameni care preferă dialogul, sunt oameni pe care îi apreciez foarte mult. Şi cred că astfel de manifestări nu fac bine judeţului respectiv pentru că (...) în România trebuie să aducem normalitatea. (...) Trebuie să dăm dovadă de respect, pentru că respectul impune respect. Noi întotdeauna am arătat că ştim să respectăm şi ştim să ne comportăm şi nu este normal ca 20 de persoane să fie cele care să facă regula şi efectiv să distrugă o imagine. Eu am încredere că aici, la Sibiu oamenii sunt altfel. Cunosc foarte mulţi oameni de la Sibiu. Am mulţi prieteni aici şi îi apreciez foarte mult. Deci (...) nu a fost teamă. Nu îmi este teamă", a precizat Viorica Dăncilă.