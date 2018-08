Viorica Dăncilă este, de luni, în concediu. Cine conduce guvernul în lipsa sa

Premierul Viorica Dancilă intră de luni în concediu, iar în locul său va rămâne interimar Paul Stănescu, în ciuda sesizării depuse la CCR de președintele Klaus Iohannis.

Premierul Viorica Dancilă va fi de luni în concediu. Și-a delegat atribuțiile vicepremierului Paul Stănescu, în consecință președintele Klaus Iohannis a atras atenția că el este cel care numește premierul interimar.

Președintele nu poate face mare lucru, trebuie doar să aștepte. În locul lui Dăncilă va rămâne Paul Stănescu, așa cum premierul a decis. Abia după ce aceasta va reveni din concediu, CCR va analiza sesizarea lui Iohannis, explică Realitatea TV.

Preşedintele Klaus Iohannis a povestit, la Consiliul PNL, discuţia telefonică pe care a avut-o vineri cu Viorica Dăncilă. Şeful statului a spus că după discuţie şi-a dat seama că avem şi un Guvern ireal, întrucât premierul nu ştia că se publicase în Monitorul Oficial decizia de delegare a atribuţiilor sale către Paul Stănescu.

Klaus Iohannis a precizat că după ce a trimis sesizarea la CCR, Viorica Dăncilă l-a sunat să îi spună că pleacă în concediu, şi că toate sunt bune:

"Am ajuns să avem un guvern irațional. Ieri am avut o discuție care m-a făcut să cred că avem chiar un guvern ireal. Dacă n-ar fi trist, ar fi de râs. Dar e trist. După ce doamna Prim-ministru a publicat – vă povestesc doar ultima fază, pentru că sunt nenumărate, este un șir nesfârșit – deci, doamna Prim-ministru a publicat în Monitorul Oficial o decizie prin care domnia sa instaura un premier interimar. Surpriză, am crezut că este atributul meu! Și am contestat la Curtea Constituțională acest demers. Este un conflict constituțional, de natură juridică. După ce am înaintat la Curtea Constituțională acest demers, doamna Prim-ministru m-a sunat, să îmi spună că pleacă în concediu și că toate sunt bune. Asta, după ce, în paranteză, publicase acel draft de rectificare bugetară, care este o catastrofă. Dar nu despre asta am vorbit prioritar. I-am atras atenția că nu e bine totuși ce a făcut și că acea decizie este temei de conflict constituțional. Și știți ce mi-a spus? Nu a știut că se publicase! Mai ireal decât așa, mă scuzați, nu cred că se poate!", a spus Klaus Iohannis.