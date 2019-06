Dăncilă, dezvăluiri șocante din seara alegerilor. "Vorbesc despre Dragnea la timpul trecut"

Dancila viteaza cu Dragnea post-factum

Viorica Dăncilă face noi dezvăluiri șocante despre relația cu Liviu Dragnea. În seara alegerilor cu un rezultat dezastruos pentru PSD, premierul a sunat mai mulți miniștri ca să meargă împreună să afle ce vroia să le transmită Liviu Dragnea.

Premierul Viorica Dăncilă a explicat că nu știa ce va anunța Liviu Dragnea, în seara alegerilor, în cadrul conferinței de presă, asta în ciuda faptului că era premier și președinte executiv al partidului.

"Când am văzut care este rezultatul am sunat mai mulți miniștrii și le-am cerut să meargă la partid. Era și curiozitatea să aflăm ce urma să anunțe domnul Liviu Dragnea. Eu nu știam, poate au fost colegi sau colege care știau, dar eu nu știam (...) Ceea ce ne-a spus în aceea seară a fost să nu cumva să ieșim de la guvernare.", a spus Viorica Dăncilă, la TVR, în cadrul emisiunii "România 9".

Viorica Dăncilă susține că a aflat sentința lui Liviu Dragnea fiind la Guvern împreună cu miniștrii.

"Eram la Guvern împreună cu miniștrii, discutam despre ieșirea sau rămânerea la guvernare. Vă dați seama că era o a doua lovitură. Mi-am dat seama că era cea mai dificilă zi din istoria PSD, pentru că aveam un scor mic la alegeri și imediat a doua zi a fost arestat liderii partidului. Mi-am dat seama că este nevoie să acționăm rapid, pentru că exista riscul ca partidul să se scideze.

Ultima discuție cu Liviu Dragnea am avut-o duminică seara la partid. Uman, îmi pare rău pentru ceea ce i s-a întâmplat. Din punct de vedere politic Liviu Dragnea a obținut pentru PSD un scor extraordinar, el era, vorbesc acum la trecut, era un bun organizator, un om care știa să organizeze foarte bune. Din păcate, acumulase împotriva sa o ură imensă, era foarte multă ură. Am fost la Iași și am văzut foarte multă ură. Am încercat să vorbesc cu acei oameni, dar nu se putea pentru că era ură. Mi-am dat seama atunci că Liviu Dragnea acumulase foarte, foarte multă ură și le-am spus colegilor că acest val se va răsfrânge asupra partidului și, din păcate, am avut dreptate", a declarat Viorica Dăncilă, potrivit Stiripesurse.

Întrebată dacă refuzul ei de a merge pe ideea restructurării Guvernului în Parlament, dorită de Liviu Dragnea, a fost cel mai de jos moment în relația cu fostul șef al PSD, premierul a răspuns: „Au mai fost și alte lucruri, dar v-am spus că nu aș vrea să fac referire la aceste lucruri".