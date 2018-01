Viorica Dăncilă, despre ce o recomandă pentru funcție: ”Am o abordare constructivă, văd și soluții”

Vorica Dăncilă şi Liviu Dragnea

Viorica Dăncilă a vorbit, după ce a fost la minorități, despre ce o recomandă pentru funcția de premier.

”Am o altă abordare, bazata pe dialog, constructivă, faptul ca stiu sa lucrez cu institutiile europene, stiu modul de lucru al institutiilor europene, faptul ca de la 1 ianuarie, vom lua resposabilitatea consilului Uniunii Europene. Faptul ca am o experienta atat politica, 9 ani in Parlamentul European, am o experienta in ceea ce priveste abordarea constructivă, in sensul ca nu vad numai crtictica, vad si faptul de a veni cu solutii, acesta ar trebui sa fie modul de lucru si in Romania”, a spus acesta.