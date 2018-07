Viorica Dăncilă, acuzată că a mințit Comisia Europeană. "Asta e culmea tupeului"

Viorica Dăncilă: Oficialii europeni nu mi s-au părut îngrijorați

Premierul României, Viorica Dăncilă, a transmis la Bruxelles că modificările aduse legilor justiției și codurilor penale "nu afectează statul de drept" și că ele au venit după "discuţii un an de zile", în plus au fost luate păreri "de la asociaţii şi de la cei abilitaţi de a veni cu propuneri". Dăncilă este acuzată de USR că minte şi că "nu este decât un avocat al lui Liviu Dragnea inclusiv în relaţia cu Uniunea Europeană".

Premierul României a mărturisit după vizita la Bruxelles că oficialii europeni nu au părut îngrijoraţicu privire la ce se întâmplă, ci "mi s-au părut mai mult îngrijoraţi de faptul că nu există linişte România şi şi-ar dori să avem un consens şi să lucrăm împreună pe proiecte de ţară".

„A fost ridicat acest subiect de către domnul preşedinte Timmermans, l-am asigurat că România nu este afectată, că modificarea s-a făcut în urma dezbaterilor din Parlament, au fost discuţii un an de zile, au fost luate păreri de la asociaţii şi de la cei abilitaţi de a veni cu propuneri şi că CCR va avea ultimul cuvânt. Am reiterat faptul că aceste modificări au fost necesare, având în vedere necesitatea transpunerii directivelor europene în legislaţia românească. Am vorbit despre abuzul în serviciu şi am reiterat faptul că numai şapte state au abuz în serviciu, majoritatea statelor membre nu ştiu ce înseamnă abuzul în serviciu", a delcarat premierul Viorica Dăncilă într-un interviu pentru Antena 3.

Viorica Dăncilă s-a dus la Bruxelles să mintă pentru Liviu Dragnea şi să se roage de Juncker şi Timmermans, scrie pe Facebook președintele USR Dan Barna.

Deşi instituţiile europene au transmis o mulţime de mesaje de avertizare în ce priveşte justiţia din România, au propus o sumedenie de măsuri prin care să atragă atenţia că derapajele din justiţia de la noi nu vor fi trecute cu vederea, prim-ministrul României a mers la Bruxelles să le spună şefilor Comisiei Europene că habar nu au ce se întâmplă de fapt, scrie Barna.

"Viorica Vasilica a fost acolo să arate Uniunii Europene că PSD-ALDE fac ce trebuie şi că nici măcar UE nu deţine adevărul pe care doar Dragnea şi ai lui îl au: modificările legislative din ultimele luni nu afectează statul de drept şi, de fapt, vina aparţine statului paralel.

În plus, culmea tupeului : după ce măcelăreşti justiţia şi te duci la înalţi oficiali europeni să îi minţi în faţă, le ceri insistent acestora să scoată România din MCV înainte de a prelua preşedinţia Consiliului UE.

Bineînţeles că din comunicarea oficială a Comisiei Europene reiese cu totul altceva. Bineînţeles că i-au transmis negru pe alb că sunt la curent cu situaţia reală din România şi bineînţeles că MCV rămâne în continuare cu noi atât timp cât se fac paşi înapoi în lupta anticorupţie.

Avem un prim-ministru care minte şi care nu este decât un avocat al lui Liviu Dragnea inclusiv în relaţia cu Uniunea Europeană. Viorica Vasilica Dăncilă nu este, de fapt, prim-ministrul României şi cu atât mai puţin al românilor. Politica PSD-ALDE în relaţia cu partenerii noştri depăşeşte deja limitele bunului simţ", a declarat șeful USR.