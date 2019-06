Viorica Dăncilă a mai făcut o gafă

Viorica Dăncilă este câştigătoarea zilei în PSD. Plantată de Liviu Dragnea în fruntea guvernului şi la vârful formaţiunii politice, de azi a devenit prima femeie preşedinte al celui mai mare partid din România. "Abia acum încep luptele", a declarat Dăncilă după ce a fost aleasă de Congres.

De la tribună, "neconflictuala" Viorica Dăncilă şi-a declarat ataşamentul faţă de Uniunea Europeană şi faţă de relaţia cu SUA. Nu a ratat însă nici acum ocazia de a face o gafă.

"Suntem partidul care in acelasi timp purtam in suflet, purtam in inima tricolorul, dar si cele doisprezece stele ... cele douasprezece stele de pe steagul european", a spus Dăncilă.

Noul preşedinte al PSD s-a delimitat categoric de ”epoca lui Liviu Dragnea”. Viorica Dăncilă a refăcut relaţiile cu Partidul Socialiştilor Europeni. Mai mult, a îngropat tema justiţiei. Nicio modificare a sistemului judiciar nu se va face prin ordonanţă de urgenţă, a spus ea.

Despre Liviu Dragnea, nu a scos nicio vorbă.

Viorica Dăncilă a fost aleasă preşedinte al PSD cu 2828 de voturi, fiind urmată de Liviu Pleşoianu cu 715 voturi. Eugen Teodorovici a devenit preşedinte executiv, iar Mihai Fifor - secretar general. Viorica Dăncilă este prima femeie care devine preşedinte al PSD.

Pentru funcţia de preşedinte al partidului au candidat:

Viorica Dăncilă - 2828 de voturi

Liviu Pleşoianu - 715 voturi

Şerban Nicolae - 375 voturi

Ecaterina Andronescu - 50 voturi