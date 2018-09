Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că o susţine pe Gabriela Firea, făcând referire la proiectele sale ca primar general al Capitalei.

Declaraţia premierului a fost făcută în Argeş şi vine după confilictul dintre Dragnea şi Gabi Firea.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a acuzat, în debutul şedinţei CGMB de joi, dezinformări referitoare la preluarea Centurii Capitalei de către Primărie de la CNAIR, precizând că Guvernul nu a depus până acum nicio cerere de atragere de fonduri europene pentru acest obiectiv.

"În teren, lucrurile sunt mai mult decât neplăcute, am exprimat-o cu toţii, toţi consilierii. Guvernul, prin CNAIR, nu a finalizat nici măcar jumătate din Centura ocolitoare a Bucureştiului, din 74 de kilometri sunt finalizaţi circa 28 de kilometri. Câţi ani ne mai trebuie pentru a extinde la patru benzi Centura ocolitoare a Bucureştiului? Din prima zi de primar general, am tramsmis solicitarea de a se transfera de la ministerul Transporturilor, respectiv CNAIR, către Primăria Capitalei acest obiectiv de investiţii în vederea finalizării şi administrării. Prima dată ni s-a spus nu pentru că s-ar pierde fonduri europene. Guvernul nu a făcut nicio cerere de atragere de fonduri europene la Centura Capitalei . Ea nu poate fi depusă prea curând pentru că Centura nu are cadastru nu este în totalitate", a declarat Gabriela Firea, în debutul şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Edilul a acuzat şi dezinformări de natură juridică.

"Ultima dezinformare pe care am aflat-o din gura unui membru al Cabinetului, care nici nu e responsabil de acest obiectiv. Ni s-a transmis aseară că de fapt nu exista posibilitatea juridică ca Municipiul Bucureşti să administreze şi suprafaţa care se află pe raza unui alt UAT (unităţi administrativ teritoriale -n.r.). Voi trimite o copie către CNAIR şi Guvern a legii care spune negru pe alba ceea ce credeam că se cunoaşte şi anume că orice primărie poate să deţină şi în proprietate şi în administrare atât bunuri, terenuri, alte obiective nu există nicio interdicţie, nici lege, nici de altă natură", a mai spus Gabriela Firea.