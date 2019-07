Violenţă extremă pe străzile Hong Kong-ului, zeci de oameni bătuţi cu sălbăticiei (VIDEO)

Agresorii, îmbăcaţi în alb şi suspectaţi că au legătură cu temutele triade (mafiile chinezeşti), i-au atact cu bâte de baseball şi răngi atât pe demontranţi, cât şi pe simpli trecătorind passers-by in the Yuen Long area.

45 de persoane au fost rînite, iar una dintre victime este în stare critică.

Numeroase voci critică forţele de ordine ale poliţiei pentru faptul că au sosit la faţa locului după mai bine de o oră, în ciuda faptul că numeroase persoane au făcut aple la ajutor, iar imaginile cu scenele de violenţă erau difuzate intens pe toate reţelele de socializare. Chiar şi după ce au intervenit, poliţiştii nu au făcut nicio arestare.

Hong Kongul este teatrul unor manifestaţii uriaşe împotriva Guvernului local. Mişcarea a apărut în urma respingerii unui proiect de lege - în prezent suspendat - c are ar urma să autorizeze extrădări către China.

Hong Kong-ul, fostă colonie britanică, a trecut sub tutela Chinei în 1997 şi potrivit acordului retrocedării, se bucură de drepturi şi libertăţi inexistente în China continentală, precum independenţa justiţiei şi libertatea de exprimare. Organizaţiile pro-democraţie atrag însă atenţia asupra intenţiei autorităţilor de la Beijing de asuprima, treptat, aceste libertăţi.

Snippet of a live broadcast from lawmaker Lam Cheuk ting, showing self-professed pro-Gov't mobsters attacking passengers in train cars at #MTR #YuenLong Stn. #HongKong has 1 of the world's highest cop to population ratio. Where were @hkpoliceforce? Lam was injured as shown live. pic.twitter.com/Aq5JmJlf5u