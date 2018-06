Vineri, 1 iunie Ziua Copilului 2018. Felicitări de 1 iunie pe care să trimiți copiilor |IMAGINI

Ziua Copilului 2018

Vineri 1 iunie Ziua Copilului 2018. Astăzi cei mici sunt vedetele. Este ziua lor, iar părinții sunt foarte atenți la copii să le facă surprize de care să se bucure, mai ales că astăzi este și zi liberă de la stat. Așa că cei mai mulți români au ales deja litoralul mării să plece în acest weeekend prelungit. Pentru cei care rămân în Capitală, ei au la dispoziție foarte multe evenimente la care să participe cu cei mici.

Vineri 1 iunie Ziua Copilului 2018. În acest material veți găsi idei despre unde să petreceți cu cei mici, ce urări să faceți de 1 iunie și ce felicitări să trimiteți.

Vineri 1 iunie Ziua Copilului 2018. ACTIVITĂȚI ÎN CAPITALĂ DE 1 IUNIE

Ziua Copilului vine la Odeon şi cu lansarea unei secţiuni noi, dedicată copiilor, în aplicaţia Culturesc 100 (disponibilă gratuit în Google Play), în care părinţii vor putea găsi recomandări despre cele mai bune spectacole de teatru, filme, festivaluri, evenimente cu caracter ştiinţific, ateliere, workshop-uri şi cărţi, scrie Mediafax.ro.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, copiii şi părinţii sunt invitaţi să petreacă o zi plină de distracţie şi la AFI Cotroceni. Începând cu ora 12.00, culoarele mall-ului se vor transforma într-un adevărat teren de joacă, astfel că cei mici se vor putea bucura de o sumedenie de activităţi interactive. De asemenea, cea mai mare surpriză pregătită de AFI Cotroceni este instalarea celei mai mari table pentru desenat din România, cu o lungime de 100 mp.

Marea petrecere de Ziua Internaţională a Copilului din AFI Cotroceni va începe de la ora 12.00 şi se va întinde până la ora 20.00. Pe tot parcursul zilei, copiii se vor bucura de o atmosferă plină de culoare şi veselie, asigurată de unele dintre cele mai îndrăgite personaje din filme şi desene animate, precum Elsa şi Ana, Minnie şi Mickey Mouse, Spiderman, Batman şi chiar simpaticele Angry Birds. În plus, cei mici vor putea să joace câteva dintre cele mai îndrăgite jocuri din toate timpurile, ca şotronul, să îşi facă tatuaje temporare, să se joace cu baloane modelabile, să se admire "dansul" baloanelor de săpun.

Cartea de sărbătorit copilăria

De 1 iunie, Litera mică pregăteşte suprize şi evenimente pentru cei mai mici dintre cititori. Editura îşi cheamă cititorii la Bookfest, Romexpo, în Pavilionul B2, la standul Litera mică pentru a petrece Ziua Copilului printre cele mai frumoase cărţi. Întreaga zi, toate cărţile pentru copii vor beneficia de reducere de 30%. Copiii împreună cu părinţii sau bunicii vor putea alege din peste 500 de titluri din colecţii precum Disney, Lego, Looney Tunes, National Geographic, Marvel, Poveşti, poezii, basme, Biblioteca pentru toţi copiii şi multe altele.

În intervalul 11.00 - 18.00 vor putea participa la ateliere de colorat din cărţile Disney, într-un spaţiu dedicat, iar, de la ora 17.00, vor putea descoperi o nouă serie de 100 de povestiri din bestsellerul "Poveşti de seară pentru fete rebele", volumul 2, de Elena Favilli şi Francesca Cavallo. La lansare vor fi alături de ei actriţa Monica Davidescu, Daria Maria Câmpeanu (Blogger Daria, Prietena cu cărţile), Justina Bandol - moderator şi traducător al cărţii.

De ziua lor, 1 iunie, de la ora 10.00, cei mai mici spectatori se vor putea bucura de un spectacol cu intrarea liberă cu "Lampio şi grăuntele de lumină" oferit de Primăria Municipiului Bucureşti, prin intermediul Teatrului "Stela Popescu", în Sala mică a Palatului Copiilor. Povestea delicată şi plină de sensibilitate adaptată pentru copii, în regia lui Tony Adam, dramatizată de Victoria Pătraşcu şi cu o scenografie semnată de Cristian Marin Lampio şi grăuntele de lumină continuă să atragă săli pline de copii la Palatul Copiilor. Îşi dă concursul corpul de balet al Teatrului Stela Popescu, coordonat pentru acest proiect de cunoscutul coregraf Ioana Macarie.

Vineri, 1 iunie, de la 11.00, cei mici sunt invitaţi la Sala Radio, la concertul educativ care propune un repertoriu antrenant şi accesibil pentru cei mici, de la "Mica serenadă" a lui Mozart şi fragmente din "Anotimpurile" lui Vivaldi, până la partituri din musicaluri celebre, ca "Mary Poppins", "Sunetul Muzicii" şi "Veronica". Evenimentul este cu acces gratuit, în limita locurilor disponibile, şi începe la 10.00.

ZIUA COPILULUI 1 IUNIE 2018. IDEI DE MESAJE PENTRU COPII

- La Multi Ani! Sa ai parte in fiecare zi de bucuria si mandria pe care le-am simtit eu in ziua in care te-am adus pe lume.



- La Multi ani, copil frumos si bun! Sa ai o viata plina de bucurii, norocul sa te insoteasca, iar ghinionul sa te ocoleasca! Toate visele sa ti se indeplineasca!



- Astazi nu este o zi oarecare. Este ziua in care tu, copilul meu drag si scump, mi-ai schimbat viata pentru totdeauna, 1 iunie, ziua in care te-ai nascut tu. La Multi Ani!



- La Multi Ani! Ziua in care ai intrat in viata noastra a fost cea mai frumoasa! Te imbratisam cu mult drag!



- La Multi Ani! Sa cresti mare, sanatos si fericit alaturi de parintii tai, care te iubesc foarte mult!



- La multi ani tuturor copiilor si deasemenea tuturor parintilor! Sa va bucurati de copiii vostri sanatosi!



- Sa ai mereu sufletul pur, zambetul gingas si viata fara griji asemenea unui copil. Scoate-ti azi la iveala copilul din tine!!!



- Sa-ti pastrezi zambetul cald, sufletul pur si lumina in priviri ca in prima zi cand ai vazut chipul mamei. La multi ani copil frumos!



- Viata mea ar fi pustie fara tine,intunecata fara lumina din ochii tai,trista fara zambetul tau,iar soarele si luna nu ar mai straluci la fel fara tine...



- Doresc ca viata sa aiba pentru tine numai bucurii, iar norocul sa-ti fie prieten nedespartit.



- Astazi nu este o zi oarecare. Este ziua care mi-a schimbat viata pentru totdeauna. Ziua in care te-ai nascut tu. La Multi Ani!



- La Multi Ani! Sa ai parte in fiecare zi de bucuria si mandria pe care le-am simtit in ziua in care te-am adus pe lume.



- Este ziua ta. Eu ti-am dat viata, tu mi-ai dat mult mai mult. Desi ai crescut, mereu vei fi fetita mea draga. La Multi Ani!



- Ziua in care ai intrat in viata noastra a fost cea mai frumoasa. La Multi Ani!



- La Multi ani, copil frumos si bun! Sa ai o viata plina de bucurii, norocul sa te copleseasca, iar ghinionul sa te ocoleasca! Toate visele sa ti se indeplineasca! Prietena ta te imbratiseaza si ea cu mult, mult drag!



- La Multi Ani! Sa cresti mare, sanatoasa si fericita alaturi de parintii tai!



- La multi ani !!! Multa sanatate si muuulte bucurii, impliniri !

Ziua Copilului 2018. Mesaje pentru copii de trimis!

Păstrează mereu copilăria în suflet şi viaţa ta va fi mult mai frumoasă. La mulţi ani, dragul/draga mea!

Dragul/draga mea, să te bucuri de toate minunile acestei luni şi viaţa să-ţi fie mereu veselă ca acum. La mulţi ani!

Să creşti mare, sănătos şi fericit alături de părinţii tăi, care te iubesc foarte mult!

Ziua în care ai intrat în viaţa noastră a fost cea mai frumoasă! Te îmbrăţişăm cu mult drag! Toate visele să ţi se îndeplinească!

Ziua Copilului 2018. La mulţi ani, copil frumos şi bun! Să ai o viaţă plină de bucurii, norocul să te însoţească şi toate visele să ţi se îndeplinească!

Trăieşte-ţi copilăria! Nu rata aceste momente fericite, care nu se mai întorc! La mulţi ani, fiule/fata mea!

Păstrează-ţi mereu zâmbetul cald, sufletul pur şi lumina în priviri cun erau în prima zi în care m-ai văzut. La mulţi ani, copil frumos! Mama te iubeşte.

La mulţi ani, copile! Este 1 Iunie! Este ziua ta! Să creşti cu zâmbetul pe buze şi viaţa să-ţi fie asemeni unui cer senin.

La mulţi ani! Să ai parte în fiecare zi de bucuria şi mândria pe care le-am simţit eu în ziua în care te-am adus pe lume.

1 Iunie va fi mereu ziua ta. Eu ţi-am dat viaţă, dar tu mi-ai dăruit mult mai mult. Deşi ai crescut, mereu vei fi copilul meu drag. La mulţi ani şi te iubesc mult!

Ziua Copilului 2018. Mesaje pentru prieteni!

La mulţi ani de Ziua Copilului! Să nu-ţi pierzi niciodată puritatea din suflet!

Viaţa să-ţi aducă numai bucurii, iar norocul să-ţi fie prieten nedespărţit. La mulţi ani!

Păstrează pentru totdeauna în suflet copilul din tine şi nu va fi niciodată prea târziu să te bucuri de o copilărie fericită. La mulţi ani!

Să ai mereu sufletul pur, zâmbetul gingaş şi viaţa fără griji asemenea unui copil. La mulţi ani!

Nu uita să te joci mereu, căci cea mai mare bucurie a unui copil este joaca. Aminteşte-le şi celor din jur de asta! La mulţi ani!

Nu te grăbi să creşti! La mulţi ani!

La mulţi ani copilului din tine.