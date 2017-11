Vinerea Neagra Electrocasnice - La eMAG preturile isi infrunta cele mai negre cosmaruri: reducerile

Vinerea Neagra Electrocasnice - eMAG este cel mai mare retailer online si compania care a adus sarbatoarea de Black Friday si la noi in tara. Reducerile lor pentru electrocasnice sunt printre cele mai importante si merita sa le pandim pentru a prinde preturile cele mai mici.

Vinerea Neagra Electrocasnice - Ofertele eMAG din ziua de Black Friday vor putea fi consultate accesand URMATORUL LINK.

Vinerea Neagra Electrocasnice - Cele mai vandute produse de Black Friday de la eMAG sunt electrocasnicele mari si mici. Preturile lor o iau complet razna si ofertele bune se epuizeaza primele. Toata lumea sta pregatita pentru clipa in care ofertele sunt puse online. Noi avem cateva sfaturi pentru voi pentru a putea prinde acele oferte.

Studiati cu atentie ofertele de electrocasnice de mai jos si produsele care va plac le puteti plasa in lista voastra de produse preferate de pe site-ul eMAG sau din aplicatia eMAG. Astfel, in momentul in care vor incepe reducerile veti putea afla mai rapid unde gasiti pretul cel mai mic. Un alt sfat este sa achizitionati in prima clipa in care va convine pretul unei oferte pentru ca e foarte posibil ca doar in cateva secunde aceasta sa nu mai fie disponibila.

Vinerea Neagra Electrocasnice – Aparate frigorifice

Aparatele frigorifice au preturi foarte bune in aceasta perioada, chiar inainte ca cele mai mari calduri din aceasta vara sa inceapa sa isi faca simtita prezenta. Sunt probabil ultimele mari discounturi pentru aparatele frigorifice, combine, frigidere, congelatoare si mai ales vitrine frigorifice. In perioada de vara aceste produse nu beneficiaza in general de mari reduceri, asa ca daca vreti sa faceti o achizitie, acum e momentul sa o realizati din lista de produse de la URMATORUL LINK.

Vinerea Neagra Electrocasnice – Masini de spalat rufe

Masinile de spalat rufe au reduceri medii de 30% la eMAG in cadrul promotiei Saptamana electrocasnicelor. Masinnile de spalat aflate la reducere sunt impartite pe mai multe categorii: masini de spalat cu capacitate de 5-6kg, masini cu capacitate de peste 7kg, masini de spalat rufe cu usa verticala, masini care sunt dotate si cu uscator sau uscatoare simple. In plus, gasiti oferte foarte bune pentru cele mai cautate masini de spalat rufe, cele incorporabile in mobilier. Acestea sunt foarte cautate pentru a fi incluse in mobilierul de bucatarie si a salva o multime de spatiu intr-o locuinta mica. Ofertele le gasiti AICI.

Vinerea Neagra Electrocasnice – Incorporabile, aragazuri si aparate de gatit

Trecem la o alta categorie de electrocasnice, de aceasta data necesare doar in bucatarie. O multime de oferte interesante sunt disponibile in pachete cuptor+plita sau plite incorporabile. Gasiti foarte multe preturi scazute chiar si cu peste 45% pentru hote, aragazuri, cuptoare cu microunde si bineinteles cuptoare cu microunde incorporabile. Ofertele pot fi consultate AICI.

Vinerea Neagra Electrocasnice – Masini de spalat vase

Este un lucru confirmat de statistici si foarte trist ca in locuintele din Romania masinile de spalat vase se regasesc foarte rar. Tocmai din acest motiv este prilej de bucurie ca preturile lor devin chiar si mai avantajoase in perioada promotiei Vinerea Neagra Electrocasnice. Gasiti atat masini de spalat vase independente cat si incorporabile in mobilierul de bucatarie. Ofertele care incep de la preturi sub 1.000 de lei pot fi consultate AICI.

Vinerea Neagra Electrocasnice – Ingrijire locuinta

O noua categorie interesanta apare in promotia Vinerea Neagra Electrocasnice: Ingrijire locuinta si tesaturi. Aceasta categorie de produse cu preturi reduse cu 45% cuprinde aspiratoare cu sac si fara, aspiratoare cu spalare si filtrare prin apa, aspiratoare verticale, multifunctionale si roboti de aspirare, dar si statii si fiare de calcat cat si, o mare surpriza, masini de cusut. Puteti consulta ofertele AICI.

Vinerea Neagra Electrocasnice – Aparate de bucatarie

Gama extrem de diversificata de electrocasnice mici necesare in bucatarie, care au preturi mici la eMAG. De la blendere si tocatoare, la mixere, roboti de bucatarie, masinin de tocat, storcatoare, espressoare automate si manuale, dar si cu capsule, pana la prajitoare de paine sau aparate de facut sandwich-uri pentru micul dejun, dar si alte aparate de gatit. Pe toate le puteti vedea AICI.

Vinerea Neagra Electrocasnice – Aparate de ingrijire personala

Tot din categoria electrocasnicelor mici, in promotia Vinerea Neagra Electrocasnice sunt prinse si o serie de produse de ingrijire personala. Epilatoare, aparate de ras si tuns, placi de par si ondulatoare, perii si uscatoare de par dar si articole de sanatate si wellness, toate au reduceri de pana la 45%. Ofertele le gasiti AICI.

Vinerea Neagra Electrocasnice – Articole de menaj

Iata ca eMAG Saptaman electrocasnicelor nu cuprinde doar electrocasnice ci si o serie foarte buna de produse de menaj. Tigai, oale si cratite dar si vesela, pahare si tacamuri, toate au reduceri impresionante ce depasesc in foarte multe cazuri 50%. Mai gasiti in oferta ustensile pentru gatit, mobilier pentru bucatarie si textile pentru bucatarie, mese de calcat, uscatoare, seturi de curatenie si detergenti. Ofertele sunt AICI.

Vinerea Neagra Electrocasnice – Climatizare

Ultima categorie de produse electrocasnice pe care v-o prezentam si care e disponibila in promotia Vinerea Neagra Electrocasnice este cea pentru aparate de climatizare. Pe langa aparatele de aer conditionat care au oferte foarte bune ce se epuizeaza rapid, pentru ca temperaturile au inceput deja sa creasca foarte mult, mai avem o gama larga de aparate de filtrare aer, centrale termice, boilere dar si ventilatoare. Preturile lor sunt listate AICI.

eMAG –Vinerea Neagra Electrocasnice – Mobilier de gradina si utilaje de gradinarit

A venit vremea calda si cei de la eMAG ne indeamna sa facem treaba prin casa si prin jurul ei. Promotiile lor sunt foarte bune daca va ganditi sa amenajati gradina casei. Mese si scaune pentru gradina cu reduceri chiar si peste 50%, sezlonguri, hamace si leagane dar si umbrele si pavilioane pentru a transforma curtea intr-o adevarata plaja. Nici gratarele nu sunt uitate si au si ele reduceri mari, iar masinile de tuns iarba si motocoasele electrice sunt mai avantajoase ca niciodata. In plus, puteti amenaja si o gradina de flori pentru ca gasiti atat plante cat si ghivece la preturi foarte bune, dar si aparate de spalat, furtune si irigatii. Ofertele sunt AICI.

eMAG –Vinerea Neagra Electrocasnice – Mobilier si saltele

Daca am vorbit pana acum doar de ofertele pentru produse de exterior, iata ca cei de la eMAG au o multime de oferte si pentru interior, pentru redecorare. Puteti utila locuinta cu paturi de foarte buna calitate ce costa la jumatate din pretul lor normal, dar aveti si canapele si fotolii la fel de avantajoase. In plus, o gama larga de mobilier de bucatarie, scaune de tip bar sau scaune birou ori chiar birouri complete pot fi gasite in aceasta categorie. Ofertele pot fi accesate la URMATORUL LINK.

eMAG –Vinerea Neagra Electrocasnice – Camera copilului

Indiferent de varsta copilului tau, cei de la eMAG vin cu oferte care ii pot satisface nevoile din camera lui. De la paturi de bebelusi, mobilier de copii, saltele si lenjerii de pat, balansoare, leagane, hamace, scaune de masa, dar si monitoare audio si video si sisteme de iluminat pentru copii, pe toate le gasesti cu preturi reduse in aceasta campanie soc de la eMAG. Ofertele sunt AICI.

eMAG –Vinerea Neagra Electrocasnice – Textile de casa

Preturi bune de tot pentru lenjeriile de pat, modele superbe, cearsafuri si fete de perna, paturi si cuverturi dar si perne si pilote. Poti alege din diferite tonuri de culori si diferite imprimeuri care sa dea personalitatea pe care o doresti dormitorului tau. In plus, sunt cateva oferte bune si de prosoape si halate de baie, covoare, perdele si draperii dar si textile de bucatarie. Ofertele le gasesti AICI.

eMAG –Vinerea Neagra Electrocasnice – Bucatarie si servire

Pentru bucatarie situatia este intotdeauna mai dificila. Sunt o multime de lucruri si accesorii de cumparat pentru a utila complet o bucatarie. Daca vrei sa nu iti mai bati capul prea mult, te uiti in lista de oferte de la eMAG, le alegi pe toate de care ai nevoie si faci comanda pentru a-ti fi livrate toate simultan. Fie ca vorbim de tigai, oale cratite, tavi si vase termorezistente, ustensile pentru gatit, servicii de masa, cutite, tacamuri si accesorii pentru servirea mesei sau pahare si accesorii pentru bar, pe toate le gasiti in categoria care poate fi accesata la URMATORUL LINK.

eMAG –Vinerea Neagra Electrocasnice – Electrocasnice si electronice

In aceasta saptamana, cei de la eMAG au avut aproape in fiecare zi cate o oferta pentru electrocasnice si electronice. Astazi sunt reduceri chiar si de 50% pentru aparate frigorifice, masini de spalat rufe, incorporabile, chiuvete, aragazuri, hote, cuptoare cu microunde, aparate de bucatarie sau de prepararea cafelei. Nici aspiratoarele, statiile de calcat, aparatele de climatizare sau televizoarele nu scapa de reduceri si preturi foarte bune. Pe toate le gasesti AICI.

eMAG –Vinerea Neagra Electrocasnice – Iluminat si sanitare

Revenim in exteriorul casei pentru a dota curtea cu corpuri de iluminat exterior, dar gasim in ofertele de la eMAG si multe corpuri de iluminat interior, becuri, prelungitoare, prize si intrerupatoare. Pentru partea sanitara, exista sute de oferte de baterii de baie, cazi si mobilier tot pentru baie, dar si cantare corporale. Consultati preturile AICI.

eMAG –Vinerea Neagra Electrocasnice – Scule electrice si unelte

Daca ai terminat de facut cumparaturile pentru renovarea casei si vrei chiar tu sa pui mana si sa realizezi modificarile din casa, iti sugeram sa ai truse potrivite pentru aceste operatiuni, precum mesterii profesionisti. Tocmai din acest motiv venim si cu ofertele celor de la eMAG pentru scule electrice si unelte, masini de gaurit si rotopercutoare, polizoare si slefuitoare, compresoare si generatoare dar si scule de mana, echipamente de constructii si solutii de depozitare, transport si protectie. Consultati ofertele AICI.

eMAG –Vinerea Neagra Electrocasnice – Detergenti si produse de curatenie

Ultima categorie de produse cu reduceri din aceasta promotie de la eMAG este cea a detergentilor si produselor de curatenie, pentru ca stim ca dupa renovare va ramane multa mizerie destul de greu de curatat. De la detergenti, mopuri, maturi, solutii de curatare pentru baie si bucatarie, pana la solutii de depozitare, pe toate le gasesti LA URMATORUL LINK.

Vinerea Neagra Electrocasnice – Combina frigorifica Beko

Prima oferta pe care v-o recomandam are un discount record de 37% si este produsa de Beko. Combina frigorifica de la Beko e dotata cu doua usi, are volum de depozitare in cele doua compartimente de 347l, face parte din clasa energetica A+ si foloseste functia speciala NeoFrost pentru a nu produce gheata. In plus, combina are inaltime de 201cm si un strat de inox la exterior. Pretul il gasiti AICI.

Vinerea Neagra Electrocasnice – Masina de spalat vase incorporabila Bosch

Masina de spalat vase ar trebui sa nu lipseasca din nicio bucatarie, tocmai din acest motiv cei de la eMAG vin cu o oferta speciala si un pret mai accesibil ca niciodata. Masina de la Bosch are reducere de 34%, este incorporabila in mobilierul de bucatarie si poate spala pana la 12 seturi de vase deodata. Masina are 5 programe disponibile, face parte din clasa energetica A+ si are o latime de 60cm. Oferta o puteti consulta AICI.

Vinerea Neagra Electrocasnice – Masina de spalat rufe SLIM Hotpoint

Hotpoint este un brand renumit de electrocasnice, in special pentru preturile foarte avantajoase, dar si pentru calitatea produselor. Masina de spalat rufe pe care v-o recomandam de la Hotpoint are o reducere de pret de 27% la eMAG chiar acum, capacitatea sa de incarcare este de 6kg, are 1200 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Toate detaliile ofertei si pretul le gasesti AICI.

Vinerea Neagra Electrocasnice – Aragaz Hansa

Continuam prezentarea ofertelor incredibil de bune cu un aragaz de la Hansa ce are discount de 41%. Aragazul este unul dintre cele mai ieftine disponibile pe piata, are 4 arzatoare si functioneaza pe gaz. Aragazul are o latime de 50cm si pretul sau poate fi gasit AICI.

Vinerea Neagra Electrocasnice – Pachet cuptor si plita

Un pachet special cu oferta ce are reducere mare este acesta promotional pentru cuptorul si plita incorporabile de la Arctic. Cuptorul fiunctioneaza pe gaz, are volum de 66l si functie de grill, facand parte din clasa energetica A. Plita este si ea incorporabila, functioneaza pe gaz, are 4 arzatoare si aprindere electrica, iar la exterior un strat de inox usor de curatat. Oferta promotionala poate fi vazuta AICI.

Vinerea Neagra Electrocasnice – Frigider Sharp

Frigideru de la Sharp este unul foarte simplu, minimalist, dotat cu 2 usi si congelator. Frigiderul are functie de direct cooling pentru a pastra mai multa vreme alimentele proaspete, volumul de depozitare este de 227l si face parte din clasa energetica A+. Inaltimea frigiderului este de doar 144cm. Oferta o gasiti AICI.

Vinerea Neagra Electrocasnice – Cuptor cu microunde Haier

Ultima oferta pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol este pentru un cuptor cu microunde foarte avantajos: reducere de 43% si pret de putin peste 100 de lei. Cuptorul are o putere de 700W si volum de 20l. Pretul poate fi gasit AICI.

Pachet promo: Cuptor incorporabil Hansa BOEI64482, Electric, Display, Grill, 69 l, Clasa A, Inox + Plita incorporabila Hansa BHGI62018, Gaz, 4 Arzatoare, Aprindere electrica, Inox. Mai multe oferte și Vinerea Neagra Electrocasnice cuptoare și plite găsiți - AICI.

Pachet promo: Cuptor incorporabil Whirlpool AKP 745 IX, 65 l, Clasa A, Multifunctional, 8 functii, Autocuratare hidrolitica, Ghidaje telescopice, Butoane retractabile Grill, Decongelare, Inox Antiamprenta + Plita incorporabila Whirlpool iXelium Estetica Ambient GMA 6422 IXL, Gaz, 4 Arzatoare, 60 cm, Gratare fonta, Inox iXelium.

Metode de gatit multiple. Datorita caracteristicilor Multifunction 8 ai optiuni de gatire flexibile, astfel incat vei avea un preparat perfect indiferent de reteta.

Datorita tehnologiei SmartClean poti curata cavitatea cuptorului economisind timp, energie si protejand mediulinconjurator. In doar 30 minute vei beneficia de cel mai curat cuptor avut vreodata. In plus, nu este nevoie utilizarea unui detergent agresiv. Mai multe oferte și reduceri eMAG cuptoare și plite găsiți - AICI.

Pachet promo: Cuptor incorporabil Zanussi ZOB442X, Electric, 60 l, 3 Functii, Grill, Clasa A, Inox + Plita incorporabila Zanussi ZGG67412XA, 4 Arzatoare Gaz, Inox. Mai multe oferte și reduceri eMAG cuptoare și plite găsiți - AICI.

