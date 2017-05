Vine vara! TOP 10 "Cele mai FRUMOASE LOCURI" din ROMÂNIA

Cascade spectaculoase, castele impunătoare, lacuri de legendă, peşteri neumblate şi biserici mult prea încercate de timp - într-un cuvânt, ROMÂNIA. Vezi mai jos un top al celor mai frumoase 10 locuri din ţara noastră.

10 - SIBIU



Sibiul s-a clasat pe locul 8 în topul celor mai frumoase locaţii din Europa, într-un top realizat de revista americană FORBES. Descris precum un oraş mic, situat în inima Transilvaniei, cunoscut datorită frumuseţilor naturale, a peisajelor şi a istoriei bogate, Sibiul a depăşit chiar şi Roma, capitala Italiei, dar şi oraşul spaniol Deiam în clasamentul american. În 2007, Sibiul a fost numit capitala europeană a culturii. Apartamentele situate pe străzile pietruite, înconjurate de clădirile în culori pastelate, sunt cotate la puţin sub 50.000 de euro, scriu jurnaliştii americani în Forbes despre oraşul românesc.

9 - LITORALUL ROMANESC



Pe lângă plajele tradiţionale din Mamaia, Costineşti, Neptun sau Vama Veche, există şi plaje sălbatice ca cea de la Corbu sau de la grindul Chiţuc. Acesta se întinde între Gura Portiței și capul Midia; are o lungime de circa 27 de kilometri și face parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării. Dacă însă sunteţi pasionaţi de istorie, puteţi vizita nordul comunei Adamclisi, unde se află Monumentul triumfal Tropaeum Traiani.

Iar la nord de Mamaia, la circa 40 de kilometri, puteti vizita cetatea Histria, o cetate întemeiată de coloniști greci din Milet în jurul anului 657 înainte de Hristos. Iar, pentru pasionatii de vinuri, litoralul atrage la Murfatlar 6-7.000 de turişti anual pentru a vizita crama şi pentru a degusta din vinurile producătorului autohton.





8 - BISERICA DE SUB LAC



Biserica de sub lac nu este doar un mit, acesata chiar exista la Beliş, în judeţul Cluj şi se arată doar în perioadele de secetă din timpul verilor toride. În zilele cele mai secetoase de vară, ies la suprafaţă ruinele unei biserici vechi din piatră, care se pare că dateaza chiar din secolul al paisprezecelea. Deşi apa poate distruge de-a lungul timpului orice urmă de pictură, pe zidurile acestei biserici se mai pot observa picturile care împodobeau pereţii bisericii şi intruchipau îngeri şi scene biblice cunoscute.

7 - PEŞTERA URŞILOR ŞI PEŞTERA MOVILEI



Peştera Urşilor este unul dintre principalele obiective turistice ale Munţilor Apuseni, ea aflându-se în judeţul Bihor, în comuna Pietroasa, la o altitudine de 482 de metri.



Interiorul se distinge prin diversitatea formaţiunilor de stalactite şi stalagmite, ca şi prin cantitatea impresionantă de urme şi fosile ale ursului de cavernă.



Peştera Movilei a fost descoperită în 1986 lângă Mangalia şi este unică în lume pentru ecosistemul din interiorul ei. Acesta funcţionează pe baza chemosintezei şi a fost separat complet de mediul exterior timp de circa 5,5 milioane de ani.

6 - LACUL FĂRĂ FUND



Lacul Vulturilor sau Lacul fără Fund sunt două nume ale aceluaşi lac situat în Munţii Siriului, mai exact pe versantul Malaia, la o altitudine de 1.420 metri. Este o zonă sălbatică, puţin cunoscuta de turişti.



Una dintre legende spune că aici veneau primavara vulturii pentru a bea apa ca să întinerească şi tot aici îşi învăţau puii sa zboare. A doua legendă spune ca un cioban şi-a aruncat bâta în apa lacului şi a plecat. După un an de peregrinări, îşi regăseşte bâta în Dunăre şi, mistuit de dorul mioarelor şi al locurilor natale, se întoarce acasă.

5 - LACUL ALBASTRU



Lacul Albastru, monument al naturii, este o arie protejată de interes naţional este situat în judeţul Maramureş, pe teritoriul administrativ al oraşului Baia Sprie. Rezervaţia naturală reprezintă o întindere de apă de formă eliptică, având o adâncime de până la 4 metri. Apa provine din precipitaţiile infiltrate în lucrările unei vechi excavaţii miniere.



În nicio altă ţară din lume nu mai există un lac care să îşi schimbe culoarea în funcţie de lumina care bate în el sau de oamenii care înoată aici.





4 - CAZANELE DUNĂRII



Cazanele Dunării sunt un important obiectiv turistic din Parcul Natural Porţile de Fier şi reprezintă un sector din Defielul Dunării, la trecerea fluviului printre Munţii Carpaţi.



Unul dintre cele mai atractive şi mai admirate puncte de pe traseul Cazanelor Dunării îl reprezintă chipul lui Decebal sculptat în stâncă. 12 sculptori au lucrat la ceea ce avea să fie cea mai mare sculptură în piatră din Europa, înalta de 55 de metri şi lată de 25 de metri.





3 - INSULA OVIDIU



Insula Ovidiu este singurul obiectiv turistic de la noi din ţară care se află pe o insulă naturală. Amplasată pe lacul Siutghiol la 5000 de metri de malul staţiunii Mamaia şi la 500 de metri de cel al oraşului Ovidiu, este un loc inedit al litoralului românesc.



Poetul latin Ovidiu, exilat de împăratul Cezar, se pare că a locuit pe insula care îi poartă numele, unde a şi scris, de altfel, „Tristele" şi „Ponticele", inspirate de atmosfera mohorâtă a iernilor la malul mării.

2 - CASTELUL PELEŞ ŞI CASTELUL HUNIAZILOR



Jurnaliştii străini de la "Off to Europe" spun că în România se află două din cele mai frumoase zece castele din lume, și anume Peleșul și Castelul Huniazilor.



Castelul Peleş are 170 de incaperi, din care doar 10 sunt accesibile turistilor si adaposteste mai multe colectii valoroase de picturi, sculpturi, armuri, covoare, mobila, tapiserii, statuete, obiecte de ceramica, elemente de vesela din aur, argint si portelan, vitralii.



"Magnifica structură", dupa cum numesc jurnalistii straini Castelul Huniazilor, a fost construita in secolul al XIV-lea, in stil gotic, fiind cunoscuta si sub numele de Castelul Hunedoara. Ridicat de Iancu de Hunedoara, castelul este una dintre cele mai importante constructii gotice nu numai din Transilvania, ci din intreaga tara.





1 - CASCADA BIGĂR



Chiar dacă la nivel național este cunoscută doar de cărășeni, spectaculoasa cascadă Bigăr a reușit să devină renumită în afara granițelor țării. Din cele opt cascade menționate în topul celor de la The World Geography, cascada cărășeană uimește prin spectacolul oferit de firele de apă ce se revarsă peste stânca acoperită de mușchi, ceea ce o face să urce pe primul loc al topului.

De ce a fost abandonată timp de 20 de ani? Site-ul "The World Geography" a plasat minunata cădere de apă pe poziţia fruntaşă într-un top, alături de destinaţii consacrate din Statele Unite ale Americii, Filipine sau Australia. Dar, aşa cum era de aşteptat locul de o rară frumuseţe este lăsat de izbelişte.