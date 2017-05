Vin furtunile. Prognoza meteo pentru miercuri, joi și vineri

Vremea va fi mai caldă decât în mod normal în următoarele trei zile, însă începând de joi se va înnora și va ploua mai multe regiuni din țară, inclusiv în București.

VREMEA MIERCURI

Miercuri, o zi deosebit de caldã pentru început de mai, în toate regiunile. Temperaturile maxime, la nivelul intregii tari, se vor încadra în general între 20 şi 28 de grade, conform Realitatea TV.

Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporar accentuate, averse şi descãrcãri electrice, îndeosebi dupã-amiazã, în vestul, nord-vestul ţãrii, in zona de munte şi, pe arii retrânse, si în centru şi nord-est. Izolat, cantitãţile de apã pot depãşi 15...20 l/mp si nu este exclus sa cada si grindinã.

Vântul va sufla slab şi moderat cu intensificãri în Munţii Banatului, dar pe timpul ploilor se va activa şi în rest. Presiunea atmosferica scade puţin miercuri, astfel ca valorile sale vor fi uşor mai mici decât cea normalã.

In Bucuresti, o dimineata senina, ne-am trezit cu 10-11 grade, dar in curand va fi deosebit de cald pentru aceastã datã: 27...28 de grade Celsius. Vântul sufla slab şi moderat, iar presiunea este doar puţin mai micã decât cea normalã.

La munte va fi mai cald decat ar fi normal la aceastã datã, insa dupa-amiaza si in primele ore ale noptii, pe arii extinse în Carpaţii Occidentali şi Orientali, local în rest, cerul se va înnora temporar accentuat şi vor cadea averse. insotite de descãrcãri electrice. Izolat, cantitãţile de apã vor depãşi 15...20 l/mp şi este posibil sa cada si grindinã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în Munţii Banatului, dar pe timpul ploilor se va simti si în rest.

La mare, zi frumoasã şi caldã, senina, cu vânt slab şi moderat, maxime intre 19 şi 22 de grade, si minime între 11 şi 15 grade. Temperatura apei mãrii, 12 şi 15 grade.

VREMEA JOI

Joi, vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit în centrul, sudul si de estul tarii, în timp ce în rest maximele vor fi mai scăzute decât cele de azi, insa apropiate de normalul perioadei. La nivelul intregii tari, temperaturile la amiaza vor fi cuprinse intre 18...19 grade pe litoral și în Dealurile de Vest, si 28...29 de grade în Muntenia (Giurgiu 29).

În jumătatea de vest a țării vremea va fi instabila joi, cu ploi torentiale, insotite de descărcări electrice si intensificări de vânt, iar pe spații mici este posibil sa cada si grindina si cantitatile de precipitatii sa fie ceva mai însemnate. În restul tarii cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei, iar fenomenele asociate instabilitatii atmosferice desi nu excluse, vor fi posibile pe arii restrânse, după-amiază, cu precădere în Moldova și zona montana.

In Bucuresti, joi va fi tot zi frumoasă și mai caldă decât normal (10-12 grade in zori, si in jur de 27 de la amiaza). Cerul va fi variabil, mai mult senin îndeosebi în prima parte a zilei.

VREMEA VINERI

Vineri, in zonele de deal şi de munte, precum şi în jumătatea de vest a ţării, vremea va fi în general instabilă. Asta inseamna averse, frecvente descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului, căderi de grindină și cantități de apă mai însemnate.

În restul tarii cerul va fi variabil cu înnorări trecătoare, iar fenomenele specifice instabilității atmosferice își vor face apariția, pe arii mai restrânse, îndeosebi spre seară.

Maximele, în scădere față de joi, vor fi cuprinse, în general, între 18-19 grade pe litoral si in vest și 25-26 de grade in Muntenia (Giurgiu 26).

In Bucuresti vineri maxima scade putin, dar vremea tot mai caldă decât normal ramane. In zori ne trezim cu 11-13 grade, iar la amiaza nu depasim 25.

In a doua parte a zile va incepe sa se innoreze si aici, si vor cadea averse, insotite de descărcări electrice si vant intens.