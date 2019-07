Viktor Orbvan, mesaj ironic către liderii UDMR

Viktor Orban

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sâmbătă, la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, că nu se va implica în disensiunile dintre partidele politice maghiare şi nu va "reorganiza actorii politici din Transilvania".

"Desigur, premierul Ungariei are competenţele sale, are puterea sa şi din exercitarea acestei puteri pot exista consecinţe şi dincolo de graniţele Ungariei. De aceea, este important să vedem modul în care gândeşte Guvernul şi ce înţelege prin putere. (...) Eu am primit instrumente în acest sens ca să îi determin pe maghiari să acţioneze împreună. Dar, atunci când este pace, acţiunile comune nu pot fi impuse oamenilor. (...) Deci, să nu se aştepte fraţii mei din secuime sau din Transilvania ca eu să fac ceva de la Budapesta şi să reorganizez actorii politici din Transilvania, de acolo. Dumneavoastră trebuie să faceţi acest lucru şi să luptaţi pentru acest lucru. Noi trebuie să ştiţi că dorim să existe o voinţă comună şi, dacă se va realiza sau se va manifesta, atunci noi o vom susţine", a afirmat Viktor Orban, potrivit traducerii oficiale, relatează Agerpres.

Orban a răspuns astfel unei întrebări legate de implicarea sa în crearea unei solidarităţi în rândul forţelor politice maghiare din ţara noastră. Liderul de la Budapesta l-a ironizat pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru cele peste 30.000 de voturi luate "în afara Carpaţilor" la alegerile europarlamentare, fapt care arată, în opinia sa, că trecerea pragului electoral şi interesul de partid contează mai mult decât interesele comunităţii maghiare.

Potrivit acestuia, "betonarea" unui singur partid nu este o soluţie, ci este nevoie de o schimbare radicală pentru reprezentarea intereselor comunităţii maghiare din Transilvania, fiind nevoie de un pluralism politic sănătos şi nu de un monopol al unei organizaţii politice.