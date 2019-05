Viktor Orban:"Ungaria nu are o relație bună cu România"

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj, că relaţiile ţării sale cu Slovacia şi cu Serbia sunt excelente, lucru pe care nu poate să-l spună încă şi despre relaţiile cu România, transmite Agerpres.

„Împărtăşesc această idee a descrierii situaţiei care se află în întrebarea dvs. Pot să spun că nici cei mai vârstnici nu-şi mai aduc aminte când a mai fost atât de bună relaţia ungaro-sârbească ca şi astăzi. Şi e greu să ne aducem aminte de vremurile în care relaţiile ungaro-slovace au fost atât de bune ca astăzi. Acelaşi lucru nu putem spune şi despre relaţiile ungaro-române”, a spus, potrivit traducerii oficiale, Viktor Orban, răspunzând unei întrebări în care i se cerea să spună ce lipseşte pentru ca relaţiile maghiaro-române să fie la fel de bune ca cele ale Ungariei cu Slovacia şi cu Serbia, arată agenția Agerpres.

Orban a participat la conferință alături de Kelemen Hunor, președintele UDMR, potrivit imaginilor transmise pe Facebook de UDMR.

Premierul Ungariei a adăugat că speră însă ca şi relaţiile cu România să fie în direcţia bună.

„Ungaria se află într-un proces de dezvoltare spectaculos. (…) Ungaria are rezultate din ce în ce mai palpabile şi într-un ritm din ce în ce mai real. Întrebarea este la ce foloseşte această putere în ţară, în stat. Ungaria a hotărât ca această capacitate crescută s-o investească în îmbunătăţirea relaţiilor cu vecinii, motiv pentru care am semnat o mulţime de acorduri, şi cu slovacii, şi cu sârbii, să vedem cum dezvoltăm regiunile transfrontaliere, cum lansăm investiţii comune, cum ar fi de exemplu drumul expres Budapesta-Belgrad. Am lansat proiecte comune mari şi eu aşa văd, că vecinii noştri Croaţia, Serbia şi Slovacia consideră Ungaria ca pe o ţară de succes care îşi foloseşte puterea crescândă pentru stabilizarea regiunii şi pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu vecinii. (…) Eu sper că şi cu România vom ajunge într-o astfel de situaţie şi Ungaria, maghiarii, respectiv România se va folosi de acest excedent de putere pentru îmbunătăţirea relaţiilor noastre. Încă nu suntem într-o astfel de situaţie, dar sper că direcţia este bună”, a mai menţionat Viktor Orban.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, vizitează, în perioada 8-10 mai, mai multe localităţi din Transilvania, la invitaţia UDMR.

În octombrie 2017, Viktor Orban spunea că are o relație personală cu Liviu Dragnea: “Am avansat putin in Romania, pentru ca am reușit sa construiesc o relație personala cu președintele partidului aflat la guvernare, și asta pare sa ofere ceva speranțe pentru viitor. Nu sunt foarte sigur ce cuvinte sa folosesc. Ar trebui sa ne mai vedem de doua-trei ori, sa discutam serios câteva probleme romano-maghiare, și atunci voi putea fi mai sigur în privința cuvintelor pe care le voi folosi. Dar cred ca pot construi ceva cu președintele partidului de guvernare de acolo (din Romania)”, a spus Orban, potrivit B1TV.

O lună mai târziu, în noiembrie 2017, Liviu Dragnea scria pe Facebook că a discutat la telefon cu premierul ungar, Viktor Orbán, despre situația de la Liceul Catolic din Târgu Mureș și l-a asigurat pe acesta că problema apărută “va fi rezolvată”. În schimb, Ungaria va sprijini aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a anunțat Liviu Dragnea, pe pagina sa de Facebook.