Viktor Orban s-a întâlnit sâmbătă cu Recep Tayyip Erdogan. Ce au discutat

Premierul ungar, Viktor Orban, s-a întâlnit sâmbătă în capitala Chinei, Beijing, cu președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, ocazie cu care acesta din urmă i-a transmis șefului executivului de la Budapesta invitația de a efectua o vizită oficială în Turcia, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului ungar, citat de agenția MTI.

În anunț se mai precizează că Orban a acceptat invitația, dar nu este menționată o dată. Cei doi lideri au convenit de asemenea ca președintele Erdogan să efectueze o vizită în Ungaria cu ocazia dezvelirii noului mormânt al poetului musulman Gul Baba, conform Agerpres.

Acest poet l-a însoțit pe sultanul Suleiman Magnificul în numeroase campanii militare ale Imperiului Otoman, inclusiv în cea care s-a încheiat în anul 1541 cu asediul asupra Budei, unde Gul Baba a murit în circumstanțe care nu sunt deplin elucidate. După ce au ocupat orașul, otomanii i-au construit acolo mormântul poetului musulman.

Orban și Erdogan se află în China pentru a participa la Forumul 'One Belt, One Road', o inițiativă care vizează în special crearea unui 'nou Drum al Mătăsii', ce ar porni din vestul Chinei și ar merge înspre Asia Centrală și apoi către Europa prin Balcani. Acest proiect economic are în vedere promovarea unui comerț global deschis și dezvoltarea cooperării regionale și a schimburilor comerciale între Asia, Europa și Africa.

Președintele rus, Vladimir Putin, și premierul grec, Alexis Tsipras, se numără printre șefii de stat sau de guvern participanți la acest forum, care se desfășoară duminică și luni.