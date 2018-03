Viktor Orban, mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: Trebuie să ne apărăm împreună libertatea

Cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, premierul Ungariei, Viktor Orban, a adresat o scrisoare maghiarilor, în care a vorbit despre necesitatea solidarității și a apărării libertății și a culturii maghiare ”milenare”.

"Astăzi a venit din nou vremea când trebuie să ne apărăm împreună libertatea și cultură milenară, deoarece noi, maghiarii, nici astăzi nu ne dorim altceva decât să putem sărbători împreună eroii și să clădim o lume în care putem folosi limbă noastră în mod liber și putem spune cu mândrie că, aidoma strămoșilor noștri, și noi vrem să trăim în Bazinul Carpatic sub semnul tricolorului care simbolizează forță, fidelitate și speranța în viitor", spune Orban.



Premierul ungar a amintit și de evenimentele din 15 martie 1848, despre care afirmă că vesteau solidaritatea națiunii maghiare și dorință ei de libertate. "Acele clipe, care nici după secole nu-și pierd din perfecțiunea și claritatea lor, reprezintă fenomene luminoase rare pe cerul istoriei. În ziua de 15 martie 1848 toate simbolurile-începând cu prima cocardă, continuând cu poezia intitulată Cântul națiunii (Nemzeti dal), scrisă de poetul Petofi Sandor și incheiand cu cele Douăsprezece puncte prin care tineretul revoluționar și-a exprimat revendicările-vesteau solidaritatea națiunii maghiare și dorință ei de libertate. Iar de atunci, strălucirea acestei zile ne marchează viață, precum a luminat și cele mai sumbre decenii în care părțile națiunii erau despărțite și sufereau sub diferite dictaturi", a spus Viktor Orban.



Potrivit plui Orban, această zi a oferit speranța maghiarilor atunci când au păstrat, în așteptarea unei noi primăveri, drapelele naționale roșu-alb-verde în pivnițe, poduri, sub fân sau printre mormane de cărămizi și au demonstrat că nu există imposibilul, dacă sunt solidari și luptă umăr la umăr pentru obiectivele comune.



"Dați-mi voie să va salut respectuos pe Dumneavostră cu ocazia împlinirii a 170 de ani de la declanșarea Revoluției începute în 1848 și să va urez că versurile "Trăiască libertatea maghiară! Trăiască patria!" să răsune încă timp de sute de ani de la Berehove la Novi Sad și de la Dunajska Streda la Miercurea Ciuc", a mai scris Viktor Orban.