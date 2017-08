VIITORUL - SALZBURG LIVE SCORE // Seară neagră pentru elevii lui Hagi

VIITORUL - SALZBURG LIVE SCORE // Viitorul e la un pas de eliminare din Europa League, după ce a fost învinsă de formaţia austriacă FC Red Bull Salzburg cu scorul de 3-1 (3-1), joi seara, la Ovidiu, în prima manşă a play-off-ului competiţiei.

VIITORUL - SALZBURG LIVE SCORE // Hee-Chan Hwang înscrie cu un șut puternic in minutul 2, iar Tucudean egalează in minutul 7. Wolf înscrie in minutul 29 și scorul este 2-1. Elevii lui Hagi primesc un al treilea gol in minutul 31 de la Dabur.

VIITORUL - SALZBURG LIVE SCORE // Campioana României i-a vândut săptămâna trecută pe Benzar şi pe Nedelcu la FCSB, pentru aproape 3 milioane de euro. „Poate voi alinia o echipă formată în proporţie de 90% din jucători ai Academiei", a anunţat Gheorghe Hagi.

VIITORUL - SALZBURG LIVE SCORE // Viitorul este a patra echipă din România care se confruntă în cupele europene cu Salzburg, după UTA, Steaua şi Astra. Returul va avea loc în Austria, pe 24 august.

VIITORUL - SALZBURG LIVE SCORE // ECHIPELE DE START

FC Viitorul: 12. Victor Rîmniceanu — 21. Kevin Boli, 14. Bogdan Țîru (căpitan), 4. Marius Constantin, 22. Cristian Ganea — 18. Dani López, 5. Sebastian Mladen, 11. Ionuț Vînă — 25. Aurelian Chițu, 20. George Țucudean, 23. Alexandru Cicâldău. Antrenor: Gheorghe Hagi.

Rezerve: 31. Alexandru Buzbuchi — 7. Florinel Coman, 10. Ovidiu Herea, 19. Robert Hodorogea, 27. Eric De Oliveira Pereira, 98. Adrian Dumitrescu, 99. Tudor Băluță.

Salzburg: 1. Cican Stankovic — 22. Stefan Lainer, 3. Paulo Miranda, 5. Duje Caleta-Car, 17. Andreas Ulmer — 11. Marc Rzatkowski, 13. Hannes Wolf, 8. Diadie Samassékou, 14. Valon Berisha (căpitan) — 19. Hee-Chan Hwang, 9. Munas Dabbur. Antrenor: Marco Rose

Rezerve: 31. Carlos Miguel Coronel — 4. Amadou Haidara, 18. Takumi Minamino, 21. Fredrik Gulbrandsen, 24. Christoph Leitgeb, 25. Patrick Farkas, 34. Marin Pongracic.

Arbitru: Anthony Taylor; arbitri asistenți: Gary Beswick, Adam Nunn; arbitru de rezervă: Robert Madley (toți din Anglia)

VIITORUL - SALZBURG LIVE SCORE // ''Campioana României este obstacolul de care trebuie să trecem pentru a ne califica în grupele Europa League. Am urmărit adversarii în România și știm că au avut un start mai slab de sezon. Nu ne gândim prea mult la aceste rezultate, însă, și suntem pregătiți să înfruntăm o echipă determinată, care joacă fotbal. Antrenorul său, Gheorghe Hagi, a fost un mare fotbalist, iar echipa sa evoluează într-un stil similar — încearcă să joace fotbal'', a declarat Marco Rose, citat de site-ul campioanei Austriei, preluat de agerpres.ro.

VIITORUL - SALZBURG LIVE SCORE // La rândul său, atacantul israelian Munas Dabbur a afirmat: ''Viitorul nu a intrat în ritm în campionat și va da totul în Europa League. Trebuie să rămânem fermi în fața lor, să fim calmi și să ne facem jocul nostru. Dacă vom rămâne concentrați la maximum în ambele meciuri, ne putem califica din nou în grupele Europa League''.

VIITORUL - SALZBURG LIVE SCORE // RB Salzburg nu va putea conta în meciul de joi, de la Ovidiu, pe Samuel Tetteh (accidentat la genunchi) pe David Atanga (accidentat la un metatars) și nici pe Stefan Stangl, care a suferit o ruptură musculară și va lipsi mai multe săptămâni. Alexander Walke a făcut deplasarea cu echipa în România, dar este incert, din cauza unei accidentări la deget.