VIDEO. Turneul Campioanelor. LIVE Simona Halep-Caroline Wozniacki LIVE.Simona Halep, spre semifinale

Simona Halep o va întâlni azi, la Turneul Campioanelor, pe Caroline Wozniacki, o altă jucătoare care și-a dominat clar adversara, pe Elina Svitolina, în prima etapă din Grupa Roșie. Partida va avea loc de la ora 14.30.

Luni, la Turneul Campioanelor de la Singapore, Simona Halep a învins-o, 6-4, 6-2, pe Caroline Garcia (Franța). "Sunt cu adevărat bucuroasă că am putut câștiga primul meu meci ca numărul unu mondial, asta îndepărtează presiunea", a declarat Halep după partida cu Garcia.

"A fost un meci mare, am jucat cel mai bun tenis al meu și nu e niciodată ușor împotriva Carolinei. M-a învins de curând în finala la Beijing, dar tot anul acesta am învins-o la Toronto și am avut în minte acel meci. M-am descurcat bine și îmi face plăcere să joc aici, la Singapore", a adăugat atunci românca.

În privinţa şanselor de calificare în semifinale la Turneul Campioanelor, scenariul este următorul: În cazul în care românca o va învinge pe daneză, aceasta poate obține calificarea în semifinalele competiției din Singapore, asta dacă, ulterior, va beneficia de un rezultat favorabil în următoarea partidă, cea dintre Svitolina și Garcia.

Dacă va câștiga meciul cu Wozniacki în două seturi, Halep va fi sigură de prezența în careul de ași dacă franțuzoaica va câștiga cel puțin un set. O victorie a acesteia din urmă în fața ucrainencei îi garantează Simonei inclusiv primul loc în grupă. În situația în care românca se va impune în trei seturi contra lui "Caro", ea nu va fi sigură de prezența în penultimul act decât în cazul în care Svitolina va câștiga apoi în minimum de seturi cu Garcia, potrivit Digisport.

Aceste scenarii sunt valabile însă și pentru Wozniacki, cu mențiune că, dacă va trece de Simona, ea va avea nevoie ca jucătoarea pe care a învins-o în primul meci (Elina Svitolina) să fie cea care îi ia cel puțin un set oponentei de joi (Caroline Garcia).