Video terifiant. Cum a încercat să aterizeze un avion pe vânt puternic, în această dimineață

Vântul a bătut și cu 100 de metri pe oră joi dimineață, ceea ce a făcut mposibilă aterizarea unor aeronave.

Pe rețelele de socializare s-a răspândit un filmuleț care surprinde momentul în care, pe un vânt puternic, un pilot încerca să coboare avionul pe pistă, dar fără succes. Incidentul a avut loc joi, pe un aeroport din Manchester.

LIVE Jet2 Boeing 737-800 flight #LS812 also aborted landing at Manchester. Watch live on https://t.co/pvXE9CRKq6 #stormdoris pic.twitter.com/ShVYOBiQyb