VIDEO Lanțul de farmacii Catena, implicat într-un scandal! Ce spune compania?

Rețeaua de farmacii Catena ar fi trebuit să elibereze rețete compensate cadrelor din Ministerul de Interne, însă, la ghișeu angajații cer suma întreagă clienților.

Lanțul de farmacii Catena este implicat într-un scandal de proporții după ce farmaciștii ar fi refuzat să elibereze rețete compensate cadrelor MAI, scrie Realitatea de Brașov.

Este scandal cu lanțul de farmacii Catena după ar fi fost dată o notă internă care le-ar fi impus farmaciștilor să nu mai elibereze rețete compensate cadrelor MAI. Cu toate acestea există un contract semnat cu Casa OPSNAJ pentru furnizarea medicamentelor compensate.

Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au descins astăzi la o farmacie Catena din Brașov.

”Acest lanț de farmacii a câștigat licitația pentru furnizarea de servicii cadrelor MAI. Cu toate că are obligația contractuală de a onora rețetele compensate, aceștia refuză și obligă clienții să plătească contravaloarea produselor. În filmuleț vedeți cum șefa de farmacie recunoaște că li se impune de către conducere să procedeze așa”, a precizat Sorin Susanu, șef al Corpului de Control al ANPC.

Conform inspectorului Sorin Susanu, reclamația a fost primită de la un pensionar care ar fi trebuit să beneficieze de aceste servicii și nu din partea IPJ Brașov.

Susanu a precizat că Protecţia Consumatorului va extinde controalele şi în alte farmacii aparţinând respectivului lanţ.

Reacția oficială a celor de la Catena

"In situatia prezentata in articolul dvs, este vorba despre produsl Xarelto, un produs folosit pentru a preveni tromboembolia venoasa, si nu despre un produs de cancer.

Este o situatie regretabila, care nu caracterizeaza politica si comportamentul uzual al farmaciilor noastre.

Farmaciile au participat la aceasta licitatie pentru eliberarea medicamentelor, din grija pentru pacient si dorinta de a veni in sprijinul necesitatilor acestora.

Va asiguram ca toate eforturile noastre sunt in slujba pacientilor. "