Guvernul Orban a depus jurământul de învestitură. Iohannis: "Mă tem de ce vor găsi noii miniștri"

Guvernul Ludovic Orban a depus jurământul de învestitură.

Primul a depus jurământul Ludovic Orban, în calitate de premier. Raluca Turcan, viceprim-ministru, l-a urmat pe președintele PNL.

Florin Cîţu, noul ministru al Finanțelor Publice, a fost al treilea care a depus jurământul, urmat de Marcel Vela, proaspăt numit ministru la "Interne".

Bogdan Aurescu a depus apoi jurământul, în calitate de ministru al Afacerilor Externe. L-a urmat Cătălin Predoiu, noul ministru al Justiției.

Ionel Ciucă (ministrul Apărării Naționale) și Virgil Popescu (ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri) au depus și ei jurământul.

Următorii care au venit să depună jurământul au fost Lucian Bode, noul ministru al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Nechita Oros - ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Costel Alexe - ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Ion Ştefan - ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ioan Boloș - ministrul Fondurilor Europene, Victor Costache - ministrul Sănătății și Cristina Anisie - ministrul Educației și Cercetării au depus și ei jurământul de învestitură.

Ultimii trei miniștri care au depus jurământul au fost ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, și ministrul Muncii și Protecției Sociale, Victoria Alexandru.

Apoi, președintele Klaus Iohannis și noul prim-ministru Ludovic Orban au rostit discursuri.

KLAUS IOHANNIS: "SE TERMINĂ GUVERNAREA PSD, UNA TOXICĂ PENTRU ROMÂNIA. MĂ TEM PENTRU CE VOR GĂSI NOII MINIȘTRI ÎN MINISTERE"

"Domnule prim-ministru Ludovic Orban, felicitari dumneavoastra si intregii echipe guvernamentale. Va doresc un mandat de mare succes, chiar daca, din pacate, nu va fi unul intreg, de patru ani, ci va fi un mandat ceva mai scurt. Dar, prin compensare, va fi mai greu", a spus președintele Klaus Iohannis.

"Ati reusit un lucru incredibil, sa convingeti partidele din opozitie ca impreuna sa constituiti o noua majoritate in Parlament, inlocuind majoritatea toxica din jurul PSD-ului. Si ati reusit sa convingeti suficienti parlamentari pentru a vota motiunea de cenzura care a inlaturat de la putere guvernul esuat PSD-ist. Ce s-a intamplat astazi este un exercitiu autentic, democratic. Un guvern a fost inlaturat prin majoritatea din Parlament, un nou guvern a fost învestit printr-o noua majoritate parlamentara. Vreau sa-i felicit si pe ceilalti parlamentari care au votat alaturi de parlamentarii PNL", a adăugat șeful statului.

"Se termina, astfel, guvernarea PSD-ista, care, in diferite variante, a durat aproape trei ani. O guvernare toxica pentru Romania, care a stricat foarte multe proiecte si foarte multe abordari ale Romaniei. Este foarte bine ca aceasta etapa s-a terminat astazi si avem sansa sa avem un guvern care va primi, sper, suficient sprijin in Parlament pentru a incepe reconstructia, pentru a repune Romania pe calea cea buna", a mai afirmat Klaus Iohannis.

Șeful statului a completat: "Va doresc sa gasiti sprijinul necesar in Parlament pentru a va pune in practica proiectele si, foarte important, pentru a stopa dezastrul lasat in urma de PSD. Va spun sincer, ma tem de ce vor gasi noii ministri in ministere".

"Urmeaza alegerile prezidentiale, extrem de importante pentru Romania, alegerile locale si, poate chiar anticipat, alegerile parlamentare. Toate acestea trebuie foarte bine pregatite logistic si politic, pentru a da romanilor posibilitatea sa aleaga varianta cea mai buna. Va felicit si va doresc mult, mult succes!", a incheiat președintele României.

LUDOVIC ORBAN: "ÎNVESTIREA ACESTUI GUVERN ESTE O MINUNE"

Noul premier Ludovic Orban a declarat și el: "Domnule presedinte, aveti un partener de incredere in Guvernul Romaniei. Un partener gata sa se alature eforturilor dumneavoastra pentru punerea in practica a viziunii de dezvoltare a Romaniei, pentru realizarea proiectelor si programelor care pot aduce Romania intr-o situatie de revenire pe drumul drept.

O minune este si învestirea acestui guvern. Ganditi-va ca, in Parlament, PNL detine cam 20 la suta, dar, cu toate acestea, astazi am obtinut votul de învestitură. Le multumesc partenerilor seriosi, partenerilor care au fost alaturi de noi, atat in efortul de a opri PSD sa mai faca rau, cat si in efortul de a da Romaniei un guvern legitim, serios, un guvern responsabil, care sa aiba cu adevarat capacitatea de a rezolva marile probleme cu care se confrunta romania.

Le multumesc celor din USR, celor din ALDE, celor din PMP, parlamentarilor UDMR, parlamentarilor din grupul minoritatilor nationale si o multumire speciala parlamentarilor din PRO Romania, care, in conditii extrem de dificile, au fost alaturi de noi".

Ceremonia de învestitură a fost programată pentru ora 19:00 și a început la ora 19:07, urmată de declarațiile președintelui Klaus Iohannis și ale noului premier Ludovic Orban.

Știrea inițială

Guvernul Orban a trecut de Parlament cu 240 de voturi ”pentru”,

"Romania are un guvern legitim, care a obtinut votul de incredere al Parlamentului, in ciuda unui boicot penibil si rusinos facut de doua formatiuni politice", a spus Ludovic Orban

COMPONENȚA CABINETULUI LUDOVIC ORBAN

Prim-ministru - Ludovic Orban

Viceprim-ministru - Raluca Turcan

Ministrul Finanțelor Publice - Vasile-Florin Cîţu

Ministrul Afacerilor Interne - Marcel Ion Vela

Ministrul Afacerilor Externe – Bogdan-Lucian Aurescu

Ministrul Justiției - Marian Cătălin Predoiu

Ministrul Apărării Naționale - Ionel Nicolae Ciucă

Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - Virgil-Daniel Popescu

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - Lucian Nicolae Bode

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Nechita-Adrian Oros

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor - Costel Alexe

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației - Ion Ştefan

Ministrul Fondurilor Europene - Ioan Marcel Boloş

Ministrul Sănătății - Victor Sebastian Costache

Ministrul Educației și Cercetării - Cristina Monica Anisie

Ministrul Culturii - Bogdan Gheorghiu

Ministrul Tineretului și Sportului - Marian Ionuţ Stroe

Ministrul Muncii și Protecției Sociale - Victoria Violeta Alexandru

