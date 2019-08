VIDEO | Dinamo - Clinceni 4-2. "Spectacol în Ștefan cel Mare"

Dinamo a obținut prima victorie în acest sezon al Ligii 1!

Fără gol marcat și fără punct după primele trei etape, Dinamo a trecut cu 4-2 de Clinceni.

Toate golurile au fost înscrise în repriza secundă, iar Daniel Popa a reușit primul hat-trick în Liga 1.

„O să păstrez mingea, sunt foarte fericit că echipa a câştigat, contează mai puţin că am marcat eu. Da, corect, contează golurile mele, dar cel mai mult contează că echipa a avut reacţie după ce ne-au egalat şi asta e cel mai important. Încă nu am demonstrat nimic, trebuie să demonstrez pe parcursul campionatului. A fost un meci, mă bucur că am reuşit să marchez", a spus Popa.

