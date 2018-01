Lecţii de engleză la PSD. Ion Iliescu şi celebrul interviu acordat CNN, în 2000: "Ză cărapşăn.."

Viorica Dăncilă ar putea lua lecţii de engleză de la Ion Iliescu. Spre sfarsitul mandatului de presedinte, fostul preşedinte a acordat un interviu postului american CNN in care anunta ce a facut Romania in domeniul luptei anticoruptie. Iliescu s-a lansat intr-o lunga tirada in limba engleza, in care a sustinut ca fenomenul coruptiei nu este specific romanesc, acesta putand fi intalnit si in tari cu democratie avansata.