Victorie mare pentru Halep. S-a calificat în semifinalele de la Indian Wells: "Am refuzat să pierd!"

Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat în semifinalele turneului de la Indian Wells, după ce a învins-o pe croata Petra Martic, cu scorul de 6-4, 6-7 (5), 6-3.

"A fost greu să joc azi din cauza vântului, dar și a adversarei care joacă foarte bine. Nici nu știu cum am câștigat. Am fost frustrată din cauza jocului, mai ales din cauza vântului. Am refuzat să pierd, am luptat de fiecare dată.", a spus Simona imediat după meci.

UPDATE 00:15 Simona Halep şi Petra Martic! A început setul decisiv!

6-3, Simona este în semifinale.

5-3, GAME pentru româncă și este la un pas să ajungă în semifinale.

4-3, Simona conduce după 3 GAMEuri la rând.

3-3 BREAK, Halep! Actorul american Will Ferrell se află în tribune la meciul Simonei

2-3, Simona Halep nu se lasă și folosește toate trucurile să câștige.

1-3 pentru Martic. Halep pierde trei GAME-uri la rând.

1-2, Break Martic! Antrenorul Simonei este chemat, iar la câteva minute, după ce a plecat.

1-1, după 3 mingi de BREAK salvate!

1-0 GAME, Halep!

7-6 și meciul se joacă în setul decisiv!

6-6, lovitură superbă pe lungul liniei, oferită de Halep care egalează.

6-5 și croata revine iar la conducere!

5-5, românca egalează și este al treilea punct câștigat la rând!

Halep este încurajată din nou de românii veniți la meci.

5-4, BREAK- românca revine spectaculos și este hotărâtă să câștige setul 2.

5-3. Simona răsuflă ușurată, a revenit de la 0-30, câștigând punctul.

5-2 pentru Martic, și al treilea AS pentru croată. Simona nu cere încă ajutorul antrenorului.

4-2 Un GAME rapid făcut de Halep. Simona a reușit al treilea GAME alb al acestui meci.

Simona nu a cerut încă ajutorul antrenorului Cahill.

4-1 pentru jucătoare din croația care reușește un GAME superb, încheiat prin forehand.

3-1 / Simona revine încet în setul 2.

Din tribune, Simona este susținută de un grup de români.

3-0 pentru Martic, care și-a intrat în ritm.

2-0 pentru croată.

1-0, Martic, după un GAME interminabil.

UPDATE 23:20 Simona Halep şi Petra Martic! A început setul 2

6-4. SET, HALEP!

5-4, Game Martic! Croata își face serviciul

5-3 un game perfect făcut de Halep!

4-2, pentru Simona care reușește să-și facă serviciul.

Halep - Martic 3-2. Croata Petra Martic a salvat două mingi de break .

Românca este de neoprit la scorul de 3-1.

1-0, Break Halep! Simona începe entuziasmant meciul. Românca a dictat ritmul punctelor și a încheiat game-ul superb, cu un forehand la care Martici nu a mai putut să ajungă. În plus, croata a început timorat, greșind două mingi ușoare și comițând o dublă greșeală, scrie gsp.ro.

UPDATE 22:30 Simona Halep şi Petra Martic au intrat pe teren pentru meciul din sferturile de finală.

Halep - Martic. Simona Halep și Petra Martic s-au mai duelat de două ori până acum, fiecare obținând căte o victorie. Ultima oară, cele două s-au întâlnit în 2015, la Guangzhou, când românca s-a impus în două seturi.

Halep - Martic. Simona Halep s-a calificat în sferturi după ce a învins-o marți seară pe Qiang Wang, scor 7-5, 6-1. De-a lungul turneului, românca le-a mai învins pe Kristyna Pliskova și Caroline Dolehide.

Martic a trecut de Vondrousova (Cehia), scor 6-3, 7-6. Halep şi Martic s-au întâlnit până acum de două ori, fiecare reuşind câte o victorie. Dar bătălia câştigată de Martic a avut loc în 2011, când Simona era încă foarte tânără şi nu conta în clasamentul WTA. În ultima întâlnire, la Guangzhou, în 2015, jucătoarea din Constanţa s-a impus cu 6-4, 6-2, extrem de clar.