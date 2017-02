Victor Rebengiuc: OUG trebuie călcată în picioare, e o nebunie

Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea Codului Penal trebuie "călcată în picioare", pentru că este o "tâmpenie" şi o "invitaţie la hoţie". Afirmaţia tranşantă a fost făcută la RFI de actorul Victor Rebengiuc, care-i îndeamnă pe manifestanţii din stradă să lupte până la capăt.

Reporter: Ce credeţi că ar trebui să se întâmple acum cu OUG de modificare a Codului Penal?

V.R.: S-o calce în picioare, să nu mai existe, pentru că este o nebunie, o tâmpenie, este o invitaţie la hoţie. Tot auzeam în ultima perioadă pe la diverse televiziuni că DNA-ul a devenit o nenorocire… DNA-ul a atacat numai hoţii. Şi că oamenii politici sunt ameninţaţi… Păi, dacă oamenii politici fură cel mai mult, cine-i de vină? Să se uite la ei acolo. Să ne explice domnul Dragnea de exemplu cum poate el să aibă o asemenea moşie de nu ştiu câte, şapte hectare, cu piscină, cu teren de tenis, cu nu ştiu câte clădiri pe ea acolo. Eu sunt un om care munceşte de peste 60 de ani de zile şi abia am şi eu un apartament şi o maşinuţă, împreună cu soţia mea, amândoi am muncit pe rupte, eu de 60 de ani, ea de 50.