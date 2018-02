Victor Ponta, un nou atac la "Daddy Mincinosul" - Ce spune despre "sceneta cu revocarea șefei DNA"

Fostul premier Victor Ponta jubilează după dezvăluirile fostului șef al SRI, George Maior, potrivit cărora Liviu Dragnea a participat la întâlnirile informale cu șefii de servicii secrete și cu Kovesi.

Actualul ambasador al SUA la București, George Maior, a fost audiat marți în cadrul Comisiei de control a activității SRI, în calitate de fost director al SRI. Acesta a declarat, în cadrul comisiei, că Liviu Dragnea, Codruţa Kovesi, Livia Stanciu şi Ponta participau la petrecerile date în locaţiile serviciului de informaţii, el afirmând că erau nişte întâlniri informale ale unor oameni care au relaţii formale.

Victor Ponta a reacționat pe pagina sa de Facebook spunând că "oamenii simt cât de mult au fost și sunt încă mințiți de către Liviu Dragnea".

Ponta susține că Dragnea a pus la cale ”sceneta Kovesi” pentru a acoperi dezvăluirile făcute de alți oameni despre momentele în care șeful PSD bătea palma cu ”sistemul” la vilele conspirative ale SRI:

"Timp de doi ani am suportat mizeriile si minciunile la adresa mea spuse la televiziuni de "oamenii" lui Dragnea / am tot tacut deorece nu doream sa "spal rufele murdare" in public si mai ales nu doream sa fac rau PSD si oamenilor care au votat si au crezut in acest Partid.

Stiu insa ca pana la urma adevarul iese la iveala / si mai stiu ca oamenii simt cat de mult au fost si sunt inca mintiti de catre Liviu Dragnea.

Poate acum intelegeti cu adevarat de ce toata aceasta sceneta cu "revocarea" Laurei Codruta Kovesi este inca o pacaleala uriasa prezentata de "Daddy" Mincinosul!", a scris Ponta pe Facebook.