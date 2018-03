Victor Ponta: Timmermans a venit să-l vadă pe "tigrul" Dragnea și a găsit "niște pisici plouate"

Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul premier social-democrat Victor Ponta face glume pe seama atitudinii liderului suprem din PSD Liviu Dragnea la întâlnirea cu al doilea om din Comisia Europeană, Frans Timmermans.

Victor Ponta îl ia din nou peste picior pe Liviu Dragnea spunând că se aștepta ca șeful PSD să îi spună lui Timmermans că la OUG 13 el "nu era în țară și nu știe despre ce e vorba"!

Potrivit lui Ponta, oameni onești sau naivi au fost "folositi cinic doar ca material de negociere pentru ca dosarele lui Dragnea sa mai fie amanate pana la Pastele Cailor din Teleorman":

"Dl. Frans Timmermans a venit la Bucuresti sa ii vada pe viu pe Dragnea & Co ( "tigrii" care rup televizorele in prime time si lupta cu Kovesi si "Statul Paralel" pana la ultima picatura de sange)! Si ca eventual sa faca eforturi uriase ca sa ii readuca pe "drumul drept" al UE.

Si a gasit la Camera Deputatilor niste pisici plouate care au miorlait ca ei " nu stiu nimic si nu au nicio legatura cu cererea de revocare a lui Kovesi" sau cu proiectele de legi ( care oricum au venit de la CCR si stau la uscat in depozit)! Ma asteptam ca Dragnea sa ii spuna si lui Timmermans ca la OUG 13/2017 ca el "nu era in tara si nu stie despre ce e vorba"!

Imi pare rau de faptul ca jurnalisti si oameni onesti ( sau naivi patologici ca Dl Plesoianu) au fost inca o data folositi cinic doar ca material de negociere pentru ca dosarele lui Dragnea sa mai fie amanate pana la Pastele Cailor din Teleorman!

O farsa de prost gust ! In final Catavencu Dragnea si Coana Joitica Kovesi ( plus Klaus Trahanache) se pupa in scena finala - si noi ne vedem de ale noastre ; ca si dl Timmermans!", a scris Ponta pe Facebook.