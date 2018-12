Victor Ponta se dezlănțuie: "Un clasic mesaj fascist și național-socialist însoțit de glume stupide"

Victor Ponta, liderul Pro România, a ținut să facă câteva precizări despre discursul ținut duminică de Liviu Dragnea.

Victor Ponta a scris pe pagina sa de Facebook: "discursul delirant de ieri - un clasic mesaj fascist si national-socialist insotit de glume stupide si multa paranoia".

"Dupa discursul delirant de ieri ( un clasic mesaj fascist si national-socialist insotit de glume stupide si multa paranoia ) sunt sigur ca tot mai multi oameni au inteles ca am avut dreptate in 2017 cand m-am decis sa merg pe un alt drum .

Il cunosteam deja destul de bine pe Dragnea si stilul sau mafiot - dar am reusit sa il tin in frau cat timp eram Premier - dupa care, in toamna lui 2015, l-am vazut capabil sa vanda chiar Guvernul si sa negocieze cu Klaus Iohannis si Dacian Ciolos doar ca sa schimbe din functia de Premier - si am inceput sa realizez cat de nociv poate fi.