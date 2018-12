Victor Ponta: "Schimbarea domnului Dragnea e ceva inevitabil"

În plin scandal în Camera Deputaţilor, Victor Ponta a precizat că, în ciuda opoziţiei celor de la PSD şi ALDE, Liviu Dragnea va fi schimbat din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

"Ceea ce se întâmplă azi, am trăit în 2012, când ne aflam tot în acest loc, în această sală, inclusiv domnul Iordache şi domnul Nicolicea, când am propus revocarea doamnei Roberta Anastase. Şi atunci s-au invocat tot felul de lucruri de procedură, în final, pe bună dreptate, majoritatea, plenul a decis şi am înlocuit-o pe Roberta Anastase cu domnul Zgonea.

Eu înteleg că ne aflam undeva prin februarie 2012, lumea nu mai ţine minte, noi am depus cererea de revocare a doamnei Roberta Anastase în februarie şi am reuşit-o în iulie. Deci se va întâmpla şi schimbarea domului Dragnea, e ceva inevitabil, se vor mai lupta, se vor mai ţine de scaun, vor mai invoca… Dacă ar avea voturi, ar supune la vot. Nexistând o majoritate va fi o bătălie de mai lungă durată, vor mai veni colegi parlamentari şi la Pro România, şi la un moment dat, undeva prin martie - aprilie vom avea un preşedinte la camera deputaţilor care să existe, domnul Dragnea, după cum ştii, stă în buncăr, acolo şi nici măcar nu vine să îşi susţină punctul de vedere, trimite nişte trupeţi", a spus Victor Ponta.