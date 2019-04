Victor Ponta recunoaște: "Din tot ce s-a promis atunci nu s-a facut NIMIC!"

Fost pesedist de vază, premier, actualmente lider al propriului partid, Victor Ponta recunoaște cu seninătate că tot ce a promis PSD în 2016 nu s-a înfăptuit. Ponta folosește încă o ocazie să îl atace pe fostul său subaltern, actual lider absolut al social-democraților, Liviu Dragnea.

"Si eu am votat PSD in 2016 ( chiar am facut campanie in toata tara, chiar am fost pe toate materialele de campanie) - si sunt de acord cu acest tanar : din tot ce s-a promis atunci nu s-a facut NIMIC /

- in schimb se lupta de peste 2 ani sa schimbe Codurile Penale si sa scape de pedepse / s-au pierdut milioane de euro din fonduri europene/ avem cea mai mare inflatie din Europa / cumparam cele mai multe produse din import / au primit sinecuri banoase toate rudele si prietenii Teldrum / au luat zeci de milioane de euro din Buget pentru banii de campanie ai partidelor parlamentare!