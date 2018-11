Victor Ponta, reacţie după demisia din Guvernul Dăncilă

Victor Ponta a reacționat pe pagina sa de Facebook, imediat după ce Paul Stănescu a demisionat, la cererea CEx al PSD, din funcția de ministru al Dezvoltării.

Liderul Pro România a ieşit la atac pe pagina sa socializare, spunând că "pucişti, răzvratiţi, revolutionari = oameni slabi, fricoşi, santajabili, obedienţi, dependenţi de “Partid”, gata să îşi înghită opiniile pentru o funcţie şi să accepte orice umilinţă pentra a reintra în graţiile şefului Liviu Dragnea".

"Acum sper ca este clar pentru toata lumea:

1. Singura OPOZIŢIE adevarata la ceea ce fac Dragnea/ Dancila este PRO Romania

2. Singura alternativa adevarata pentru romanii votanti si sprijinitori ai ideilor si masurilor de centru si centru - stanga este PRO Romania

3. Singurii lideri politici care ii cunosc pe Dragnea / Dancila dar nu pot fi nici santajati nici cumparati de acestia sunt liderii PRO Romania

4. Singurii oameni care au dovedit in Guvernarea 2012-2015 ca stiu sa scoata tara din criza si sa o dezvolte echilibrat si predictibil suntem cei care acum formam PRO Romania

5. Pucisti, razvratiti, revolutionari = oameni slabi, fricosi, santajabili, obedienti , dependenti de “Partid” , gata sa isi inghita opiniile pentru o functie si sa accepte orice umilinta pentra a reintra in gratiile Sefului - Liviu Dragnea ii cunoaste foarte bine si , din acest motiv, ii umileste sau ii cumpara , ii da afara si ii “reevalueza” ( ca Basescu ) !

6. Speranta pentru rasturnarea clicii care a confiscat PSD , Guvernul si Parlamentul , pentru reprezentarea cu mandrie a Romaniei in familia europeana progresista si reformatoare nu este in randul actualilor baroni si arendasi ai lui Dragnea - ci doar la PRO Romania!