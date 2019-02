Victor Ponta, reacție incredibilă. Îl laudă pe Liviu Dragnea?

Liderul partidului Pro România, Victor Ponta, a scris pe pagina sa de Facebook că... îl laudă pe Liviu Dragnea.

"Breaking news- “Ponta il lauda pe Dragnea”!!! DA - chiar vreau sa il laud cand vad ca face ( de voie sau nevoie , nu mai conteaza ) ceva bun pentru Romania. Si am 10 motive sa fac acest lucru - le prezint pe larg mai jos.

Liviu Dragnea merge la Congresul PES de la Madrid sa isi anunte sprijinul total si neconditionat pentru Frans Timmermans - sa il asigure pe acesta si PES de faptul ca nu mai merge alaturi de Viktor Orban si Salvini , ca opreste ordonantele de urgenta in justitie, ca aplica recomandarile Comisiei de la Venetia ca va sustine decizia PES privind candidatul pentru functia de Procuror European .

Sa analizam putin ce inseamna pentru Romania acest lucru :

1. Dupa apelurile repetate ale PRO Romania, dupa ce a vazut ca la Madrid Corina Cretu va fi invitata si va avea speech in panelul principal de Sambata (el vineri si Dancila deloc) , dupa fuga rusinoasa din fata oficialilor europeni de la evenimentul din 10 Ianuarie de la Bucuresti, dupa ce Victor Negrescu l-a convins sa nu mai asculte de opiniile peremiste si isteroide ale celor din jurul sau si de manipularile moscovite ale Sputnik ( felicitari pentru asta lui Victor Negrescu, poate ultimul social democrat european din PSD ) - Liviu Dragnea isi schimba tactica de boicotare a PES si a Uniunii Europene, isi cere iertare pentru greseli si promite sa nu mai aiba opinii si atitudini contrare PES si UE!

2. Desi l-a numit recent pe Frans Timmermans ca fiind “un dusman al Romaniei” acum Dragnea merge la Madrid sa arate sprijinul sau si al PSD pentru candidatura la functia de presedinte al Comisiei Europene / avand in vedere ceilalti candidati inscrisi in cursa ProRomania a anuntat deja ca il va sustine pe Timmermans- iata ca acum si PSD este de acord cu noi

3. La evenimentul major de sambata, alaturi de Premierul Spaniei, va fi doar un singur social democrat roman - Comisarul Corina Cretu ; apreciez faptul ca Dragnea a acceptat sa participe vineri la o dezbatere ca sa sustina pozitia PSD ; dupa cate rele a facut putina modestie si umilinta nu strica/ este jenant si penibil faptul ca Viorica Dancila merge la Madrid doar ca insotitoare a lui Dragnea si nu ia deloc cuvantul la niciun panel ( lipsind si de la investirea noilor ministri de la Transporturi si Dezvoltare)

4. Frans Timmermans si-a facut publica opinia despre candidatura Laurei Codruta Kovesi. Acum intelegeti de ce Dragnea nu a comentat nimic pana acum pe acest subiect / decizia europarlamentarilor PES este de sustinere / practic sambata Dragnea este acceptat la Madrid deoarece si el accepta si sustine tacit aceasta decizie

5. Faptul ca tot felul de bufoni si marionete sunt impinse de Dragnea sa apara la televiziunile din Romania sau in Parlamentul European cu pozitii radicale anti UE, anti PES , anti Timmermans sau anti Kovesi nu reprezinta decat o moneda de schimb pe care Dragnea o foloseste cand are nevoie - tot ce spun acesti indivizi are valoare zero ( faptul ca ei sunt fericiti cu aceasta pozitie penibila este strict problema lor - obrazul gros si mintea putina ii ajuta)/ unii jurnalisti imi cereau sa comentez tot felul de traznai spuse de acesti “purtatori de cuvant” si eu ii refuzam spunandu-le ca isi pierd timpul - acum sper ca ma inteleg

6. Faptul ca Dragnea spune ceva la Bucuresti si exact invers la Madrid tine de natura lui bipolara , suspicioasa pana la paranoia si mincinoasa pana la perversiune - cel mai probabil minte si acolo si aici / important este insa faptul ca angajamentele pe care le asuma la Madrid va fi obligat sa le tina - si asta e ceea ce conteaza

7. Tot scandalul din Romania legat de numirea lui Kovesi in functia de Procuror European va ramane fara obiect / ca si in alte ocazii ( in 2013 sau 2016 ) Liviu Dragnea o va sustine pe ascuns pe Codruta Kovesi - iar public va evita orice pozitie / le spun si celor pentru si celor contra sa nu isi consume inutil energiile - la Madrid se inchide aceasta falsa problema

8. Presedintia romaneasca a Consiliului UE va trece foarte repede / pentru Romania va fi doar un esec trist si dezolant - realizari pentru tara noastra zero ( viitorul Buget , strategia energetica si proiectul NORD Stream 2, Republica Moldova, situatia romanilor din Marea Britanie samd - ZERO) / pentru Uniunea Europeana va fi un moment in care au evitat noi crize cu un guvern populist si iresponsabil la conducere - iar deciziile importante au fost mutate diplomatic pentru Presedintia Finlandeza / la Madrid Dragnea trebuie sa isi asume ca nu va sabota sau perturba Summitul de la Sibiu - si acesta va fi un lucru bun pentru Romania si pentru UE

9. Indiferent de cata cenusa isi va pune in cap si oricate promisiuni dulci va face la Madrid Liviu Dragnea- conducerea PES si a Comisiei Europene are o parere formata deja , extrem de negativa si incredere zero / vor ramane critici si atenti la derapajele din tara si vor lua pozitie imediat/ acest lucru este bun pentru Romania

10. Prin participarea sa umila si spasita la Congresul PES de la Madrid Liviu Dragnea va demonstra inca o data ca stie doar de frica , si ca este un las in bataliile publice ( spre deosebire de uneltirile din cotloanele Partidului ) / aceasta este o veste buna pentru toti romanii

PRO Romania va ramane singura forta politica proeuropeana din tara noastra - faptul ca Dragnea face pasi inapoi de frica ne arata ca avem dreptate si avem putere! Vom continua in aceasta directie!", a scris fostul premier pe pagina sa de socializare.