Victor Ponta, provocarea pentru Liviu Dragnea: Cel care minte să plece din Parlament și din politică

Victor Ponta reacționează după ce Liviu Dragnea l-a acuzat din nou că l-ar fi denunțat la DNA în dosarul Tel Drum. Liderul PSD a susținut că a văzut denunțul lui Ponta la dosar, însă fostul premier îi lansează lui Dragnea o provocare: cel care minte să plece din Parlament și din politică.

"Sper că nu am mai lăsat niciun loc de interpretare, nu am depus niciun denunţ", a spus Victor Ponta, adăugând că Liviu Dragnea îşi bate joc de milioane de oameni şi că nu are un conflict personal cu şeful PSD:

"Dacă DNA va spune că eu am făcut un denunţ, eu a doua zi îmi dau demisia. Sunt martor în multe dosare, dar nu denunţător", a spus completând că atunci când va avea hârtia de la DNA, ori pleacă el, ori pleacă Dragnea, pentru că "el este cel mai mari mincinos".

Duminică seara, Victor Ponta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care spue că: "Dragnea Mincinosul Naţional tocmai a spus din nou la televizor ca eu l-am denunţat! Dar nu poate să aducă o copie după denunţul meu ca nu are bani! Aşa mincinos care să îşi bată joc de toată lumea nu am văzut! Din respect pentru membrii și alegătorii PSD trebuie să lămurim definitiv acest lucru ! Oamenii merită să știe adevărul. Îi propun public să procedăm după cum urmează : el dacă aduce o copie după denunțul (pretins) al meu în aceeași zi îmi dau demisia din Parlament și nu voi mai face politică / dacă însă îi aduc eu un document oficial care să ateste încă o dată că sunt un simplu martor ( că și Teodorovici, Grindeanu, etc) și nu am depus niciodată vreun denunț penal contra lui atunci își da el demisia din Parlament și din PSD!!

Acesta a mai spus că luni va face o cerere oficială către DNA prin care să i se comunice calitatea procesuală în acel dosar: denunţător sau martor.