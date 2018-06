Victor Ponta, prima reacţie după ce Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare

Ponta și Dragnea

Victor Ponta a avut o primă reacţie după ce Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare în dosarul Bombonica: şeful PSD trebuie să demisioneze dacă vrea să salveze partidul.

Redăm, în continuare, postarea lui Victor Ponta, de pe pagina sa de Facebook:

"Cand ai o functie publica sunt lucruri mult mai importante decat cariera personala / eu am demisionat atunci cand am fost inculpat ( pe nedrept) ca sa salvez PSD, Guvernul si regulile de drept in societatea romaneasca / dupa a doua condamnare Liviu Dragnea trebuie sa se retraga daca il intereseaza soarta PSD , a Guvernului si a Romaniei.

Ps - exact pe 21 Iunie ( cu un an in urma ) toti pesedistii au fost traumatizati si umiliti de Liviu Dragnea sa voteze motiunea de cenzura contra Guvernului PSD Grindeanu/ iata ca justitia le spala azi rusinea de atunci!", a scris Victor Ponta.

Reamintim că Liviu Dragnea şi-a aflat sentinţa în dosarul "Bombonica": 3 ani şi şase luni de închisoare cu executare pentru infracţiunea de instigare la abuz în serviciu, şi achitare pentru acuzaţia de fals. Bombonica Prodana, fosta soţie a lui Liviu Dragnea, scapă de închisoare, fiind sancţionată doar cu amendă de 1.000 de lei. Totodată, alţi nouă oameni au primit deja condamnări la închisoare cu suspendare. Decizia este dată de Curtea Supremă, în prima instanță, după ce a amânat, deja, de două ori, verdictul. DNA a cerut ca liderul social-democraţilor să primească şapte ani şi jumătate de detenţie, în timp ce Dragnea miza Decizia poate fi urmărită în direct pe Realitatea Tv.