Victor Ponta, prima reacție la trecerea lui Mihai Tudose la Pro România

Fostul premier Mihai Tudose a demisionat din PSD și a trecut la Pro România. Reacția lui Victor Ponta nu s-a lăsat așteptată.

”Mihai Tudose este binevenit in Echipa ProRomania / experienta lui politica si guvernamentala reprezinta un mare castig pentru proiectul nostru prin care vrem sa oferim o adevarata alternativa social democrata si profesionista la ceea ce avem azi in Romania!

Inteleg insa foarte bine cat de delicat este acest moment pentru el / ca si mine a facut politica doar in PSD / ca si mine a luptat in zeci de campanii electorale alaturi de mij de oameni si nu si-a imaginat vreodata ca va fi obligat sa plece din propria “casa” din cauza unor traseisti si oportunisti care au confiscat PSD/ ca si mine s-a lasat inselat de cativa indivizi care i-au jurat “prietenie” si l-au injunghiat pe la spate fara scrupule/ sper sa reusim la ProRomania sa facem lucrurile bune de care electoratul are nevoie si sa evitam greselile pe care le-am facut inpreuna!

Plecarea lui Mihai Tudose este si un avertisment pentru cei care inca stau cu capul plecat in fata lui Dragnea, Valcov, Codrin si alti indivizi de teapa lor / Grindeanu a fost exclus din PSD pentru ca nu a ascultat de orienele lui Dragnea de distrugere a Justitiei - Ponta a fost exclus din PSD pentru ca nu a votat motiunea de cenzura contra lui Grindeanu - Tudose a fost dat jos din functie pentru ca nu a ascultat de ordinele lui Dragnea de jefuire a economiei ! Ati ramas cu Dancila si Valcov! Treziti-va!”, scrie Victor Ponta pe Facebook.