Victor Ponta o face de râs pe Viorica Dăncilă după vizita la Vatican şi gafele de protocol şi exrpimare ale actualului prmier PSD. "Nu înţeleg cum poţi face asemenea gafe, ti se explică exact care-in protocolul, chiar înainte de a ajune în faţa Suvernaului Pontif. "

Victor Ponta, invitat la Realitatea TV, în emisiunea "Talk News" a recunoscut că nu s-a simţit bine, din postură atât de fost premiier PSD; cât şi de om care a fost în audieţă la Suvernaul Pontif, să vadă gafele uriaşe făcute de Viorica Dăncilă.

"Am fost şi eu la Sanctitatea Sa şi vă spun că am fost învăţat elemente de protocol pe scări, nişte oameni merg cu tine pe culoare, îţi spun care e protocolul si cee ce se face în mod norma, că doar nu ne-am născut toţi învăţaţi! Trebuie doar să înţelegi ce ţi se spune, să respecţi regulile. Nu mă simt bine când premierul spune Sfinţia Vostră, bine că nu a zis domnul Papa."

Vineri, la audienţa pe care a avut-o cu Papa Francisc, Viorica Dănciă s-a exprimat, textual: "Sfinţia Voastră, I am very glad for this opportunity."

sursă. Guvernul României