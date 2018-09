Ponta: "Dragnea mituieşte ca să obţină sprijin. A umblat la baroni, le-a promis că scapă de dosare"

Liviu Dragnea nu are niciun fel de relație cu oamenii din partid, potrivit lui Victor Ponta. Liderul PSD mituiește oamenii și împarte resursele astfel încât să primescă suport, susține fostul premier într-un interviu.

"Ne-a înşelat pe toţi. Dragnea fusese condamnat în primă instanţă, moment în care s-a retras din Guvern, după ce am avut o discuţie cu el. Atunci m-a rugat să o pun pe Sevil Shhaideh în locul lui, ok, am pus-o. La distanţă de o lună, am fost eu inculpat în acel dosar în care ulterior am fost achitat. Am avut o discuţie cu Dragnea şi i-am spus un lucru pe care el l-a făcut apoi: „Liviu, urmează alegerile, mă retrag, aşa cum şi tu te-ai retras. Cum ar fi să mă duc eu dimineaţă la Curtea Supremă, apoi seara ce fac, merg cu voi în campania electorală?“ El a spus: „Da, aşa e, hai să găsim pe cineva“. Şi am căzut de acord amândoi că Rovana Plumb e persoana potrivită. El s-a opus, că nu-i place de Rovana. Şi atunci i-am spus să propună pe cineva. A acceptat până la urmă. Apoi am trimis Biroului Permanent demisia mea, nu am pus-o pe Facebook. Apoi am publicat motivele demisiei pe Facebook, să vadă toată lumea. Urma să facem Comitetul Executiv. Domnul Dragnea a umblat la baroni şi le-a promis că îi va scăpa de dosare. Am ajuns la vot şi a câştigat promiţând amnistia şi graţierea. Dar nu s-a întâmplat nici amnistie, nici graţiere, pentru că domnul Dragnea nu a vrut niciodată să salveze pe alţii, ci să se salveze pe el. Dacă nu avea probleme penale, azi n-ar discuta despre amnistie. O are pentru că e vorba de el”, a spus Victor Ponta, la Adevarul.