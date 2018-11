Victor Ponta, la 4 ani de la înfrângere: "3 lucruri care nu s-ar fi întâmplat dacă eram ales"

La fix 4 ani de la înfrângerea în cursa prezidenţială în faţa lui Klaus Iohannis, Victor Ponta face un bilanţ al lucrurilor făcute sau... nefăcute în "România lucrului bine făcut".

Fostul premier PSD menţionează trei lucruri care nu s-ar fi întâmplat cu el la Cotroceni: Dăncilă - prin-ministru, Dragnea - preşedinte al Camerei Deputaţilor, Andronescu - ministru al Educaţiei.

Iată ce scrie Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

"În urmă cu exact 4 ani l-am sunat pe Dl. Iohannis, l-am felicitat si i-am urat sincer sa aiba succes in toate proiectele pe care le avea pentru Romania. Asa am considerat ca trebuie sa ne comportam intr-o tara democratica / cred si acum ca am procedat corect. Le multumesc inca o data celor peste 5 milioane de romani care au avut incredere in mine si m-au votat/ iar fata de cei care nu m-au sprijinit atunci ci au fost alaturi de Dl Iohannis nu am absolut niciun resentiment- dimpotriva, am incercat in acesti ani sa inteleg cu ce am gresit si de ce i-am facut sa voteze impotriva mea ( si in multe puncte am reusit sa vad ce nu eram in stare sa vad atunci)!